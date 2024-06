La impactante revelación de 'The Boys' sobre Patriota: ¿cuál es su mayor debilidad?

Ahora sabemos que Vought no solo ha cometido el grave error de crear un superhéroe con el poder de destruir a la humanidad, sino que además le ha provocado un dolor que jamás podrá aliviar. Y aunque Patriota sea responsable de sus propios actos y no haya justificación para sus crímenes, no deja de ser una víctima de Vought.

Su debilidad, al descubierto Por desgracia para Patriota, será muy difícil deshacerse de la maldición que Vought ha lanzado sobre él. Y tendrá que seguir buscando incansablemente una fuente de cariño que no termine decepcionándole. [Es la mejor película coreana del siglo y está en el top de Tarantino: un thriller criminal del director de ‘Parásitos’] Quizá nos deje una pista más sobre el personaje la manera en la que se comporta durante esa sangrienta escena del episodio 4 de la temporada. El hecho de que no acabe matando a Barbara deja claro que sigue teniendo las mismas inseguridades, porque ella fue la única del laboratorio a quien siempre quiso impresionar, y también la única científica que nunca sintió miedo hacia él. O que, al menos, no lo demostró. Ella es lo más cercano que ha tenido a una figura materna. Y aunque estemos ante uno de los personajes más poderosos de The Boys, tampoco hay que olvidarse de esta gran debilidad, que puede que acabe siendo utilizada en su contra. 'The Boys' está disponible en Amazon Prime Video.