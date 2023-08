Cómo es 'Refugio', la serie de misterio juvenil que adapta a Harlan Coben y acaba de estrenar Prime Video

Aunque no hayas leído ninguna de sus novelas, es muy probable que hayas visto alguna de las series que las adaptan o que al menos te suenen del catálogo de Netflix. Harlan Coben es uno de los escritores de thriller más populares y suyas son las obras que se han llevado a la pantalla en series como Safe, con Michael C. Hall, o El inocente, protagonizada por Mario Casas. Su último estreno es Refugio, pero esta vez se estrena en Prime Video.

El acuerdo original de cinco años de duración que firmó Coben con Netflix fue renovado en 2022 por tres más y da acceso a la plataforma a 25 de sus libros para convertirlos, en colaboración con el autor, en series o películas en inglés y en otros idiomas. Por ahora hay varias en desarrollo y ya se han estrenado siete, entre ellas dos rodadas en polaco, una en francés y la española protagonizada por Casas.

Refugio marca la primera colaboración de Coben con otra plataforma de streaming, para la que ha usado una colección de novelas juveniles que está fuera del acuerdo con Netflix. Titulada Shelter en su versión original, esta es la primera novela de la serie Mickey Bolitar, que está protagonizada por el sobrino del popular protagonista de varias de sus obras: Myron Bolitar, que en esta adaptación se queda fuera de la historia por razones contractuales.

De qué va

"Una anciana me llamó por mi nombre y me dijo que mi padre seguía vivo. Sé que no puede ser verdad, porque lo vi morir". Tras la repentina muerte de su padre y la entrada en rehabilitación de su madre, Mickey Bolitar comienza una nueva vida junto a su tía en Kasselton, Nueva Jersey, donde se ve envuelto en la misteriosa desaparición de Ashley Kent, una alumna de su instituto.

Con la ayuda de sus amigos -la ingeniosa Spoon y la reservada Ema- Mickey desvela la somnolienta fachada de Kasselton para revelar un oscuro submudo que puede contener las respuestas a décadas de desapariciones, muertes y leyendas... y quizás incluso a su propia y compleja historia familiar.

Delante y detrás de cámaras

La serie está protagonizada por Jaden Michael (Vampires vs. the Bronx, The Get Down) como Mickey Bolitar, junto a Constance Zimmer (UNreal, House of Cards) como su tía, Shira Bolitar, en el papel que ocupa Myron Bolitar en las novelas.

Les acopañan en el reparto Adrian Greensmith (Metal Lords) como Arthur "Spoon" Spindell, Abby Corrigan (Castle Rock) como Ema Winslow, Tovah Feldshuh como Bat Lady, Sage Linder como Rachel Caldwell y Brian Altemus como Troy.

Harlan Coben es productor ejecutivo y showrunner junto a Allen MacDonald (American Gothic). Charlotte Coben (The Stranger) actúa como productora y Patricia Cardoso como directora y productora ejecutiva.

Cómo verla

Los tres primeros episodios de la serie se estrenan el 18 de agosto en Prime Video. Los cinco siguientes estarán disponibles a ritmo de uno semanal cada viernes, hasta el final de la temporada el 22 de septiembre.

