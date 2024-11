Kevin Costner se enteró del final de John Dutton en 'Yellowstone' por redes sociales: "No tengo prisa por verlo"

Kevin Costner no estará en el final de 'Yellowstone

Después de más de año y medio de parón, los fans de Yellowstone por fin podrán ver cómo acaba la quinta temporada de la serie, y también cómo ha decidido Taylor Sheridan escribir la ausencia del que fuera su gran protagonista, Kevin Costner.

Que a la vuelta de estos episodios no estuviera John Dutton era algo con lo que no contaban ni los fans, ni el equipo de la serie, pero durante estos meses, debido a los retrasos por la huelga de guionistas y de actores, Costner y Sheridan no lograron ponerse de acuerdo en un calendario que le permitiera al actor compaginar el rodaje de la serie con su trabajo como director y protagonista de la saga Horizon.

Finalmente, después de un largo período de incertidumbre, Costner confirmó que no formaría parte de estos episodios y se despidió de los seguidores de Yellowstone en un vídeo en su cuenta de Instagram en el que les agradeció su apoyo.

Tras un rodaje secretista, en el que los actores solo disponían de las páginas de guion correspondientes a las escenas que rodaban sus personajes cada día para evitar filtraciones, en Estados Unidos ya ha podido verse el episodio 5x10 en el que la serie revela cómo se ha justificado la salida de Costner y, por tanto, de su John Dutton.

En una entrevista en The Michael Smerconish Program de SiriusXM, Costner confesó que

se enteró del destino de su personaje en la serie tras la emisión del episodio en Paramount: "Eso no me hace querer apresurarme a ir a verlo", dijo.

'Yellowstone' - Temporada 5B | Tráiler subtitulado

"Voy a ser totalmente honesto. No sabía que se estaba emitiendo anoche", afirmó en la entrevista el lunes por la mañana. "He estado viendo anuncios con mi cara por todas partes y pienso: 'Caramba, no estoy en esta temporada".

"No lo vi, he oído que es *spoiler*, así que eso no hace que quiera apresurarme a ir a verlo", dijo Costner. "Bueno, son gente muy inteligente. Quizá sea una pista falsa. ¿Quién sabe? Son muy buenos".

Costner tenía razón, el final que se rumoreó le habían dado a su personaje era, efectivamente, una pista falsa. Y la hemos omitido en este texto para no estropearle la experiencia a los espectadores que no estén al tanto de lo que se ha comentado al respecto antes del estreno en SkyShowtime, este 14 de noviembre.

En otra parte de su entrevista con Smerconish, Costner insistió en que no abandonó Yellowstone.

"Había cosas contractuales que permitían hacer las dos cosas. Había sitio, pero era difícil que cumplieran su calendario. Parecía que era demasiado difícil para ellos hacerlo", dijo Costner, que añadió: "No me fui. No renuncié".

Costner continuó: "Tenía a 300 personas esperándome. Simplemente no podía ayudarles. Pero no abandoné la serie".