Esta sátira con James Gandolfini sobre el caos de la política internacional es una película imprescindible

Con las elecciones presidenciales de Estados Unidos a pocas horas de decidirse, es un buen momento para acercarse a In The Loop, una película que celebra el 15 aniversario de su estreno y continúa tan vigente como entonces, y que es perfecta para quienes desean entender, con una buena dosis de ironía, las dinámicas de la política internacional.

Esta película británica de Armando Iannucci, nominada al mejor guion en los Oscar, muestra lo absurdo y caótico que pueden ser los altos niveles de la diplomacia, recordándole al espectador que incluso decisiones de enorme impacto pueden depender de malentendidos, egos, agendas personales y confusos procedimientos burocráticos.

En el contexto de una inminente guerra en el Medio Oriente, la historia sigue a un grupo de funcionarios y asesores de los gobiernos estadounidense y británico, que se ven atrapados en una serie de errores, malentendidos y decisiones absurdas que escalan hacia un conflicto bélico.

Este despropósito se pone en marcha cuando el secretario de Estado británico para el Desarrollo Internacional, Simon Foster (Tom Hollander), hace un comentario ambiguo sobre la guerra en una entrevista de radio, calificándola como "imprevisible".

Esta frase se interpreta como una señal de apoyo al conflicto, lo que provoca un enorme revuelo en Washington y Londres, pues su declaración accidental desencadena una serie de manipulaciones por parte de personajes de ambos países, incluyendo al despiadado Malcolm Tucker, el director de comunicaciones del primer ministro británico, interpretado por Peter Capaldi.

'In The Loop'

Mientras Foster trata de aclarar lo que realmente quería decir (y lo que no) con su comentario, se ve arrastrado a reuniones secretas y sesiones de manipulación donde funcionarios de ambos gobiernos intentan justificar la guerra, mientras colabora involuntariamente con el general Miller (James Gandolfini), un militar estadounidense que se opone firmemente a la guerra.

Esta sátira explora los juegos de poder y la falta de transparencia a través de una serie de incidentes cada vez más absurdos que muestran las deficiencias de la diplomacia y la arrogancia de los políticos y asesores en un tono irónico. El núcleo del conflicto es en el fondo es una parodia de cómo los gobiernos de EE. UU. y Reino Unido manejaron las guerras en Irak y Afganistán.

Su divertida, mordaz y ácida propuesta deja al descubierto la falta de sentido común de los políticos, satiriza su ausencia de escrúpulos y ética, y revela cómo se manipula la verdad.

'The Thick of it' Filmin

Un spin-off de 'In the Loop'

Antes de ser conocido a nivel internacional por la multipremiada Veep, Armando Iannucci ya había deslumbrado al público británico con The Thick of It, una versión del siglo XXI de la clásica Sí, Ministro", que se desarrolla en el Ministerio (ficticio) de asuntos sociales y ciudadanía del Reino Unido.

Este entorno muestra los conflictos que surgen entre políticos, funcionarios, encargados de relaciones públicas y los medios de comunicación, lo que da lugar a un sinfín de situaciones en las que la incompetencia de los gobernantes y sus asesores queda al descubierto.

Los ministros van y vienen en las cuatro temporadas de The Thick of It, pero la verdadera estrella de la función es Malcom Tucker, el consejero del primer ministro, coordinador de varios departamentos y encargado de garantizar la imagen del gobierno de cara a la opinión pública y los medios.

Interpretado por Peter Capaldi (Doctor Who), Malcom Tucker es también uno de los protagonistas de In The Loop, donde veréis que nadie insulta mejor que él. Si después de la película quedáis con ganas de más, podéis ver la serie completa en Filmin.