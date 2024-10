David Hasselhoff rinde un emotivo tributo a Michael Newman: "Fue un guerrero. Salvó mi vida cuatro veces"

David Hasselhoff ha rendido tributo con un emotivo mensaje a Michael Newman, su compañero durante 10 años en la serie Los vigilantes de la playa, que ha fallecido a los 68 años tras convivir durante casi dos décadas con la enfermedad de Parkinson.

Newman se interpretaba a sí mismo, como socorrista, en la famosa serie, y era el tercer actor más regular después de Hasselhoff, que interpretaba a Mitch Buchannon, y Jeremy Jackson, que interpretaba al hijo en pantalla de Hasselhoff, Hobie Buchannon.

En su cuenta personal de Instagram, Hasselhoff compartió una foto suya con Newman tomada durante el rodaje de la serie: "Newman era un guerrero... me salvó la vida literalmente al menos 4 veces".

"Era un hombre increíble. Nunca le tuvo miedo al agua", continúa. "Recuerdo haberle dirigido en algunos episodios y era realmente bueno. Se convirtió en un gran actor. Todos le echaremos de menos".

La muerte de Newman fue confirmada por su amigo Matthew Felker, que recientemente dirigió el documental After Baywatch: Moment In The Sun.

Newman, nacido en Los Ángeles, llegó a competir en Iron Man y también fue bombero. Medía 1,90 m y pesaba 80 kg en su mejor momento. Era el único miembro del reparto de Los vigilantes de la playa que había trabajado como socorrista en el condado de Los Ángeles, donde trabajó durante dos décadas antes de entrar en la serie.

Mantuvo su trabajo en una estación de extinción de incendios mientras trabajaba como actor. Cuando terminó, continuó con su trabajo hasta que se jubiló después de 25 años, según PEOPLE. Durante la serie nunca dejó de trabajar como bombero.

Empezó en la serie de David Hasselhoff como doble de acción y asesor técnico.

"Básicamente empecé como doble, y tras siete años fuera de los créditos iniciales, por fin me ungieron y me permitieron estar al frente de la serie", contó el actor. Él y Hasselhoff abandonaron la serie después de la décima temporada, ambientada en Hawái; la serie sólo duró una temporada más.

Newman también participó en tres episodios de la serie sindicada Baywatch Nights en 1996 y en la película de 1998 Baywatch: Trueno blanco en Glacier Bay.

Diagnosticado a los 50 años, Newman habló sobre cómo vivir con la enfermedad de Parkinson en un documental dirigido por Felker. Pasó los últimos años recaudando dinero con la Fundación del actor Michael J. Fox para ayudar a encontrar una cura para el párkinson.