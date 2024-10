Acaba de llegar a España la temporada 8 de '9-1-1': los hechos reales que inspiraron los casos más locos de la serie

En siete temporadas de 9-1-1 Ryan Murphy y su equipo han sorprendido a los fans con todo tipo de situaciones, unas divertidas, gore y otras casi traumáticas. Pero lo más impresionante de todo es confirmar que los casos por increíbles que parezcan, están inspirados en hechos reales, porque la realidad siempre supera la ficción.

En realidad es habitual que las series de "casos de la semana", ya sean legales, criminales o médicas, se inspiren en las noticias de sucesos para desarrollar las tramas de sus episodios. Ryan Murphy ya hacía este trabajo de investigación con Nip/Tuck, aunque reconoce que actualmente el trabajo es más fácil.

"Ahora tenemos YouTube, lo que nos permite investigar de una forma que era imposible en 2003", dijo en una entrevista en Variety en 2018, cuando se estrenó la serie.

Brad Falchuk, cocreador de 9-1-1 va un paso más allá y reconoce que "Ver vídeos en este tipo de plataformas (ahora también en TikTok) forma parte del trabajo diario de un grupo de guionistas, que "se pasan todo el día frente a la pantalla viendo vídeos".

Y de esas horas interminables frente a la pantalla han salido algunos de los casos más memorables de la serie, como el del primer episodio de la primera temporada. Da igual cuánto tiempo ha pasado, que se hayan estrenado cientos de series más y que haya habido una pandemia de por medio: una vez visto, es imposible olvidarlo.

Casos reales que inspiraron la serie

Lo del bebé encontrado en una tubería, por increíble que parezca, ocurrió en China en 2013, y hay vídeos disponibles en YouTube para quien tenga estómago para verlo. Falchuk advierte en Variety que es muy incómodo de ver, pero confirma que el niño sobrevivió.

Este caso les sirvió como modelo para enfocar sus historias. A partir de ahí decidieron que lo que querían conseguir era el mismo impacto que tiene un vídeo viral, mostrando situaciones que sorprendan al espectador, pero al mismo tiempo tejiendo un hilo entre los casos, por locos que sean, y los conflictos que estén viviendo los protagonistas de la serie, para establecer una conexión emocional.

En otro episodio, alguien llama al servicio de emergencias cuando ve un castillo hinchable volando por los aires, un hecho que ha ocurrido en la vida real en varias ocasiones a causa del viento, según tenía constancia el equipo de la serie.

En 2016, el castillo en cuestión chocó contra cables de alta tensión, aunque afortunadamente no había nadie dentro. Sí había tres niños en un castillo volador en 2014, caída de la que sobrevivieron los pequeños, según confirmó CNN, aunque con varias heridas. La serie mexicana de Netflix Accidente se inspiró en estos casos para el punto de partida de su historia.

¿Recordáis cuando Chimney sobrevivió a aquel accidente de coche en el que se le clavó una barra de mental en el cráneo? Pues ha pasado más de una vez.

El caso más famoso fue el de Phineas Gage, un hombre que sufrió un accidente mientras trabajaba en el ferrocarril en 1848. Los cirujanos pudieron extraerle la barra de hierro que le atravesaba el cerebro y se recuperó totalmente, aunque según sus amigos y familiares, nunca volvió a ser la misma persona. Y algo parecido le ocurrió a un anciano chino en 2013 mientras trabajaba en un proyecto de bricolaje.

Otra emergencia aparentemente increíble que está basada en un caso real, es la del hombre que se cocinó en una máquina de bronceado. Ocurrió en 2018 en Nueva Jersey y no se supo que ocurrió. En la serie fue un momento asqueroso, pero satisfactorio, porque el hombre en cuestión de alguna forma se lo merecía. No en vano el episodio se titula 'Karma is a Bitch'.

España también ha servido de inspiración para uno de los casos de 9-1-1. En un episodio, durante la celebración de la fiesta de una boda, el suelo se derrumba y el accidente se salda con varios muertos y numerosos heridos. En el caso real, ocurrido en 2017 en una discoteca en Adeje, Tenerife, hubo más de 40 heridos, pero ningún fallecido.

La noche que Ryan Murphy llamó al 9-1-1

El respeto que tiene el equipo por las personas cuyo trabajo representan en pantalla es máximo y Murphy, uno de sus creadores, siempre les estará agradecido, porque recuerda la rapidez y eficacia con la que acudieron a su llamada cuando su hijo de 11 meses dejó de respirar en medio de la noche y no conseguían reanimarlo con las instrucciones que les daban por teléfono.

Murphy recuerda a los cuatro paramédicos que fueron a su casa, y cómo tres de ellos lo acompañaron cuando tuvo que quedarse para cuidar de su otro hijo mientras su marido se marchaba con el más pequeño en la ambulancia. Desde ese momento, supo que quería contar en una serie las vidas personales de profesionales como ellos. Y así lo sigue haciendo en 9–1–1.

'9-1-1'

La nueva temporada

9-1-1 ya está de vuelta en España. La octava temporada se estrena el lunes 21 de octubre en Star Channel, canal de pago disponible en todos los operadores.

En el inicio de esta entrega, Bobby (Peter Krause) se ve obligado a seguir adelante con su jubilación y acepta un trabajo como asesor técnico en un programa de televisión de acción llamado Hotshots, mientras busca una nueva casa con Athena, después de que al antigua se quemara en un incendio.

Gerrard (Brian Thompson) es nombrado como nuevo capitán del 118; Maddie (Jennifer Love Hewitt) y Chimney (Kenneth Choi) hacen lo que pueden para mantener a Hen (Aisha Hinds) y Karen (Tracie Thoms) en la vida de su hija adoptiva Mara a pesar de los esfuerzos de la concejala Ortiz (Verónica Falcón), que ahora se presenta como candidata a la alcaldía; y Eddie (Ryan Guzman) está intentando sobrellevar el traslado de su hijo a Texas.

Para los nuevos episodios regresa el equipo titular al completo: Angela Bassett como Athena, Peter Krause como Bobby, Oliver Stark como Buck, Aisha Hinds como Hen, Kenneth Choi como Chimney, Jennifer Love Hewitt como Maddie, Ryan Guzman como Eddie, Corinne Massiah como May, Gavin McHugh como Christopher y Anirudhh Pisharody como Ravi.