Si te gustó la saga 'Mad Max' tienes que ver esta serie: la adaptación de un videojuego con Anthony Mackie

Si la primavera estuvo marcada por la adaptación de Fallout, el otoño será la fecha indicada para el estreno de Twisted Metal, la adaptación de los exitosos videojuegos de ciencia ficción y posapocalípticos que ya se puede ver en AXN. Una opción ideal para los fans de sagas cinematográficas como Mad Max o Fast and Furious.

A lo largo de sus episodios, la ficción creada por Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) es una comedia de acción basada en la historia original tomada de los guionistas de Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick.

Cuenta con Anthony Mackie (Capitán América: El Soldado de Invierno) y el resto del reparto lo completan Neve Campbell (saga Scream), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Chelle Ramos (Outer Banks) y Jared Bankens. La producción corre a cargo de Sony Pictures Television y PlayStation Productions.

Tráiler de 'Twisted Metal' (VO)

En ella seguimos a un hombre de misterioso pasado (Anthony Mackie) que es tentado con la oportunidad de tener una vida mejor, pero solo si logra entregar con éxito un paquete misterioso a través de un páramo postapocalíptico.

Con la ayuda de un ladrón experto en el manejo de hachas, se enfrentará a merodeadores salvajes que conducen vehículos destructivos y a otros peligros de la carretera abierta, incluido un payaso trastornado que conduce un camión de helados.

Teniendo en cuenta el impacto y el éxito que tiene la franquicia de juegos para PlayStation, su adaptación tenía que ser cuidadosa con este inabarcable y disparatado universo. Sin embargo, su comienzo opta por presentarnos a unos pocos personajes, que sin duda son los más icónicos y más queridos por los fans.

En esta trepidante historia, se presenta a Doe como un inteligente lechero que habla tan rápido como es capaz de conducir. Tratando de olvidar su pasado, tendrá la oportunidad única de poder hacer realidad su deseo de encontrar una comunidad a la que poder pertenecer, pero solo podrá permanecer en ella si logra sobrevivir a una avalancha de feroces combates sobre el asfalto.

Renovación confirmada

Anthony Mackie en 'Twisted Metal'

Twisted Metal se estrenará en España después de recibir una cálida acogida entre el público estadounidense a través de la plataforma Peacock. De hecho, el éxito ha sido tal que sus creadores ya han confirmado que la serie regresará próximamente por una segunda temporada.

En los Game Awards del pasado 2023, el propio Anthony Mackie fue el encargado de dar la noticia. "Vosotros seréis los primeros en saberlo. Gracias a nuestros increíbles fans, Twisted Metal regresará por una segunda temporada", comunicó el actor muy entusiasmado.

También el showrunner y productor ejecutivo Michael Jonathan Smith agradeció a los fans, diciendo: “Tengo que pronunciar un agradecimiento del tamaño de Sweet Tooth para nuestros increíbles fans. He leído cada comentario y me he quedado tan impresionado por el amor, el apoyo y el entusiasmo de todos...".

"Estamos más que agradecidos de poder continuar la historia de John Doe, Quiet y Sweet Tooth mientras se enfrentan a caras conocidas y nuevos y oscuros enemigos. El plan está en marcha y estoy muy emocionado de volver a la carretera con nuestro elenco y equipo estelares".