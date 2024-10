Este es uno de los mejores dramas de época de Prime Video: protagonizado por Lily Collins y basado en una novela

Lily Collins tiene acostumbrado a su público a lucir 'looks' que marcan tendencia, tal y como vemos en Emily in Paris. Sin embargo, dicha serie no ha sido el único proyecto en el que los ha lucido, aunque anteriormente no tuvieran la misma repercusión.

En 2017, tres años antes de que su drama parisino llegara a Netflix, la hija de Phil Collins participó en una producción de época que pasó desapercibida para gran parte de los espectadores. Se trata El último magnate, producida por Prime Video.

La serie, que consta de 9 episodios, está ambientada en el Hollywood de los años 30. Su trama se centra en la ambición de Monroe Stahr, un productor que se encuentra en medio de una lucha de poder con Pat Brady, su mentor. Pero ese no es el único conflicto en el que se ve envuelto el ejecutivo.

'El último magnate' Prime Video

Monroe, interpretado por Matt Bomer, está intentando lidiar con la muerte de su esposa. En ese momento, entre en escena Cecilia Brady (Lily Collins), quien siente una enorme atracción por él. Esta y otras historias de amor dan el toque de gracia a este drama.

Sus escenas están llenas de lujo y trajes extravagantes, dignos de la época dorada de la industria del cine estadounidense. También aparece el lado más oscuro de la industria, donde la ambición y la envidia toman el control sobre la conducta de muchos de los personajes. Todo ello ambientado con una banda sonora excelente.

El contexto histórico también juega un papel importante dentro de la trama. De hecho, el nazismo aparece como un ruido de fondo, aunque no sea el tema principal de la serie.

Además de Bomer y Collins, completan el reparto otras estrellas como Dominique McElligott, Jessica De Gouw, Kelsey Grammer y Rosen Dewitt. Además, la historia está basada en la novela homónima de F. Scott Fitzgerald.

En cuanto la adaptación a la pequeña pantalla, fue creada por Billy Ray. Este nombre es el que se encuentra detrás de otras conocidas producciones, como el guion de la película original de Los juegos del hambre o Terminator: Destino Oscuro.

Sin embargo, los fans de esta serie no podrán disfrutar de nuevos episodios de esta ficción. Tras el estreno de su primera temporada, Prime Video decidió no renovarla y no conoceremos nuevas historias de este drama de época. Aún así, todavía podemos disfrutarla en la plataforma.

Más versiones

No es la única vez que dicho libro ha sido adaptado. En 1976, el director Elia Kazan llevó la historia escrita por Fitzgerald a la gran pantalla. En esa ocasión, el encargado de protagonizar el largometraje fue nada menos que Robert De Niro.

Además de este incónico actor, Jack Nicholson también se unió al reparto. El que fue el protagonista de Mejor... imposible se puso en la piel de Brimmer. Ambos compartieron pantalla con Robert Michum, Theresa Russell, Ingrid Boulting, Heanne Moreau y Dana Andrews.