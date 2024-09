Muere Maggie Smith, actriz de 'Downton Abbey' y 'Harry Poter', a los 89 años

Maggie Smith, leyenda del teatro británico, el cine y la televisión, ha fallecido a los 89 años, según han informado sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, en un comunicado.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith. Falleció en paz en el hospital a primera hora de la mañana del viernes 27 de septiembre", dijo su familia.

"Persona muy reservada, al final estuvo con sus amigos y su familia. Deja dos hijos y cinco nietos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", continúa el texto.

"Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al maravilloso personal del Chelsea and Westminster Hospital por sus cuidados y su inagotable amabilidad durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y su apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos", finaliza el comunicado.

El actor Hugh Bonneville, que coprotagonizó Downton Abbey con Smith, rindió homenaje, diciendo: "Cualquiera que haya compartido una escena con Maggie dará fe de su aguda mirada, su agudo ingenio y su formidable talento".

"Fue una auténtica leyenda de su generación y, afortunadamente, perdurará en el tiempo gracias a sus magníficas interpretaciones en la pantalla. Mis condolencias a sus hijos y a toda su familia".

Ganó dos Oscar a lo largo de su carrera, por The Prime of Miss Jean Brodie en 1970 y por California Suite en 1979. Tuvo otras cuatro nominaciones y recibió ocho premios Bafta.

Maggie Smith

Recibió tres premios Emmy por su papel de la cáustica Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham en Downton Abbey, aclamado drama de época sobre la aristocracia británica, que volvió a interpretar en un largometraje en 2019.

En las películas de Harry Potter, interpretó a la profesora Minerva McGonagall, famosa por su puntiagudo sombrero de bruja y sus modales severos con los jóvenes magos de Hogwarts.

Otros de sus papeles más memorables son el de la película de 1985 de Merchant Ivory Una habitación con vistas, en la que interpretaba a la chaperona Charlotte Barlett, que acompañaba a la Lucy Honeychurch de Helen Bonham Carter a Italia. El papel le valió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro.

Su carrera comenzó en el teatro y obtuvo su primera nominación al Bafta con Nowhere to Go.

En 1963, Laurence Olivier le ofreció el papel de Desdémona, junto a su Otelo, en el National Theatre, y dos años más tarde se hizo una película con el reparto original, por la que Smith fue nominada al Oscar.