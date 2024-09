Damon Lindelof aborda la polémica sobre el rodaje de 'Perdidos': "Cometí errores y recuerdo hacer daño a otros"

"Un 22 de septiembre, hoy hace veinte años, se estrenó Perdidos y mi vida cambió para siempre", así comienza Damon Lindelof una larga publicación en su cuenta de Instagram, en la que celebra el 20º aniversario del estreno de la emblemática serie de ABC al tiempo que hace un ajuste de cuentas con las polémicas que saltaron el año pasado por acusaciones de sexismo, racismo y un ambiente tóxico en general en el rodaje.

En mayo de 2023, el libro de la periodista estadounidense Maureen Ryan Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood saltó a los titulares con un capítulo dedicado a Perdidos.

Vanity Fair publicó un extracto de este capítulo antes del lanzamiento del libro, en el que se formulaban una serie de acusaciones contra la producción, con declaraciones de trabajadores, tanto técnicos como actores, que denunciaban un ambiente hostil del que los creadores de la serie, Lindelof y Carlton Cuse eran supuestamente indiferentes en el mejor de los casos, pues muchas veces eran quienes lo propiciaban.

La polémica

Diferentes guionistas y actores de la serie, entre ellos miembros de la sala de guionistas y el actor Harold Perrineau (Michael), hablaron de un entorno plagado de intimidación y comentarios inapropiados sobre la raza. Según fuentes de Maureen Ryan, cuando ocurrió la salida de Perrineau en la segunda temporada de la serie, Lindelof les dijo que el actor lo había llamado racista por lo que había decidido despedirlo.

El guionista Javier Grillo-Marxuach relata en el libro como a la sala de guion le dijeron repetidas veces que los personajes blancos como Locke (Terry O'Quinn), Jack (Matthew Fox), Kate (Evangeline Lilly) y Sawyer (Josh Holloway) eran los "héroes", y que "a nadie le importan estos otros personajes. Solo dales algunas escenas en otra playa".

Damon Lindelof y Carlton Cuse

La respuesta de Lindelof

En una entrevista con Ryan para el libro, Lindelof atribuyó su erróneo comportamiento a su falta de experiencia.

"Fracasé a la hora de proporcionar seguridad y comodidad dentro del proceso creativo por mi nivel de inexperiencia como gestor y jefe del equipo", dijo.

Lindelof dijo que estaba "conmocionado, horrorizado y sorprendido" por lo que había oído, jurando que no recordaba "nada" de lo que se decía, pero también quiso dejar claro que no estaba acusando a nadie de inventarse las acusaciones.

"Juro que no recuerdo nada de eso. Y no estoy diciendo que no haya ocurrido. Sólo digo que es literalmente desconcertante para mi cerebro que hayan sucedido y que yo haya sido testigo de ellos o que los haya dicho. Pensar que salieron de mi boca o de la boca de personas a las que todavía considero amigos no es computable".

Su celebración del aniversario

En su publicación de este domingo en Instagram, Lindelof aprovechó para hacer un ajuste de cuentas con estos hechos al tiempo que celebró la importancia de la serie y el impacto que tuvo en su propia vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Damon (@damonlindelof)

A continuación, el texto completo de su publicación traducido al español:

"Acababa de cumplir 31 años y a pesar de haber superado mis sueños más salvajes, estaba absolutamente aterrorizado de que me dirigiera hacia el mismo destino que Oceanic 815, rompiendo en el aire, estrellándose y ardiendo frente a diecinueve millones de personas. Durante los próximos seis años, hice lo que fuera necesario para permanecer en el cielo.

Cuando todo terminó, estaba increíblemente orgulloso de lo que habíamos hecho juntos, sin embargo, estaba obsesionado en buscar las críticas más duras de la serie. En cierto modo, leer que era un mentiroso y un fraude de alguna manera se sintió... ¿Verdad?

No recuerdo algunos de mi comportamiento más mierda - el clipshow que editamos en nuestras propias mentes es de nuestros mayores éxitos, no de nuestros peores momentos. Recuerdo que cometí errores. Muchos de ellos. Y recuerdo que hice daño a la gente. Yo estaba sufriendo y esa era mi justificación para ignorar el sufrimiento de otros, incluso cuando yo lo estaba causando.

En los años posteriores, he hecho las paces. Las disculpas no son auténticas sin una contabilidad completa, así que eso es lo que intenté hacer. Algunos me han concedido una gracia increíble. Otros han dejado claro que quieren que los dejen solos. El exquisito perdón y la ira justificada... Debo sostenerlo todo.

Una de las líneas más emblemáticas de la serie es cuando Jack Shepard grita - "¡Tenemos que volver! Y lo hago. Todo el tiempo PERDIDO es mi constante... paradójicamente el amor de mi amor y el que se escapó. Pero Jack también dice algo más. Buscando un lado bueno en las aterradoras secuelas del accidente, ve una oportunidad para borrón y cuenta nueva. "Deberíamos ser capaces de empezar de nuevo", dice. Así que sí, por supuesto que tengo que volver...

Pero eso no significa que no pueda seguir adelante. Soy un marido ahora. Un padre. Un adulto. Estoy agradecido por el camino que me trajo hasta aquí. Un camino a través de una extraña y maravillosa isla. Un camino que todavía estoy recorriendo mucho.

Feliz 20 aniversario, Perdidos. Eras el hombre de fe para mi hombre de ciencia. La Penny para mi Desmond. Vivir juntos para morir solo. Sobre todo, tú eras la luz de mi oscuridad. Y yo te amaré...

Siempre y para siempre,

Damon"