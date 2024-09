El increíble cambio físico de Colin Farrell para encarnar a 'El Pingüino': "Quería que se acabara de una vez"

El Pingüino llega este viernes, 20 de septiembre, a HBO Max. La esperada serie es un spin-off de la película de 2022 The Batman, dirigida también por Matt Reeves. De esta forma, la plataforma recupera al personaje de DC cómics en una producción que promete convertirse en todo un éxito.

La serie, de ocho episodios, está protagonizada por Colin Farrell, quien interpreta de nuevo a Oz Cobb, apodado como 'El Pingüino' y considerado uno de los enemigos más emblemáticos de Batman en los cómics de DC. La ficción mostrará su ascenso al poder dentro del mundo criminal de Gotham, trazando su evolución hacia el temido villano que los seguidores de la saga conocen.

Farrell describe a 'El Pingüino' como un personaje lleno de ambición y astucia, lo que lo convierte en una figura fascinante en el oscuro mundo criminal de Gotham. El guion de la serie ha permitido que el actor explore diferentes aspectos del protagonista. Y es que la ficción ahonda en la historia del villano de una forma mucho más íntima.

El proceso de transformación física

Colin Farrel promete encarnar de forma magistral, de nuevo, el personaje. Un papel que exige una impresionante transformación física. Y es que ya en la película de The Batman el actor mostró su gran cambio, producto del maquillaje y las prótesis que lo hacían casi irreconocible.

Para la serie, Farrell mantiene este nivel de detalle, que dan un aspecto grotesco y desfigurado al personaje del Pingüino, características clásicas del villano. Para llegar a dar con este resultado, el actor debía someterse a largas sesiones de maquillaje que le ayudaban a sumergirse completamente en el rol.

En un vídeo compartido por Max se puede ver el largo proceso de caracterización que tenía que llevar a cabo el actor para encarnar al personaje. Un molde de silicona le cubre del pecho hasta las mejillas. Además, el equipo de maquillaje crea unas cicatrices en el rostro fruto de un detallado proceso artesanal.

Un arduo proceso que ha provocado que Farrell ponga en duda su continuidad en el proyecto, tal y como ha señalado en una entrevista reciente con Total Films. Según contó, lo peor de encarnar el personaje de Oswald Cobblepot es tener que "ponerse ese puto traje y esa puta cabeza".

'El Pingüino' | Tráiler español

"No me malinterpretes, me encantó, pero me afectó un poco. Al final, me quejaba y lloriqueaba a cualquiera que me escuchara, diciendo que quería que se acabara de una puta vez", reconoció el actor.

Formar parte de la historia de El Pingüino le hizo sentir un "privilegiado", reconoció. Sin embargo, no está seguro de su continuidad en una posible segunda temporada de la serie o segunda parte de la película The Batman.

"No es que no supiera quién era, ni que estuviera saliendo a quemar coches ni nada, pero si coges lo que creó Matt Reeves, y luego lo que hizo Lauren y lo que hizo Mike y lo juntas, fue una experiencia muy potente", explica el actor, sobre el trabajo de la showrunner y del diseñador de maquillaje.

Según relató Farrell, la showrunner de la serie le preguntó si, en el caso de "encontrar una forma que tuviera sentido", se lo pensaría. "Yo respondí: 'absolutamente' y tal vez, en un año, lo haría. Pero cuando terminé, estaba como: ‘No quiero volver a ponerme ese puto traje y esa puta cabeza nunca más", aseguró.