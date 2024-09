Si te gustó 'La pareja perfecta' tienes que ver esta miniserie de HBO de 6 episodios: con Nicole Kidman y Hugh Grant

Ambientada en una isla que es zona de veraneo de ricos en la costa este de Estados Unidos, La pareja perfecta de Netflix tiene todo lo que se le puede pedir a una serie de misterio de las de ver con palomitas: actores guapísimos y talentosos; espacios abiertos y soleados; caserones de lujo; mentiras, secretos y giros; Nicole Kidman y su peluca con una rebequita de cashemir mirando el mar por la ventana y que no se tome en serio a sí misma.

Basada en el éxito de ventas de Elin Hilderbrand publicado en el New York Times, la serie sigue a un grupo de invitados a la exclusiva boda del hijo de Greer Garrison Winbury (Kidman), una famosa y exitosa escritora de novelas de misterio, miembro de una de las familias más ricas de la isla. La boda cual será cancelada cuando en la mañana del día señalado aparece un cadáver en la playa. Un asesinato del que todos son sospechosos.

La miniserie se ha convertido en un éxito inmediato en la plataforma, y con justa razón, porque está hecha para ser consumida en maratón. Así que si estás buscando una sustituta, has llegado al lugar correcto, pues hoy te traemos otra miniserie de seis episodios, protagonizada por Kidman y del mismo género que La pareja perfecta: "serie de misterio con asesinato protagonizada por gente rica que vive en pisos perfectos y esconde muchos secretos"

Las claves de The Undoing, la nueva serie de HBO

The Undoing se estrenó en octubre de 2020 con las credenciales de HBO y David E. Kelley, que venía de adaptar con éxito la premiada Big Little Lies. Aquí volvía a trabajar con Nicole Kidman, que formaba pareja con Hugh Grant. Un cartel de ensueño.

La miniserie llegó a tiempo para entrar en las listas de las mejores series del año, y aunque no contó con el beneplácito unánime de la crítica, tuvo de sobra el de la audiencia, que es al final el único que importa.

12,3 millones de espectadores habían visto The Undoing en HBO, un dato que superó las cifras de audiencia de las dos temporadas de Big Little Lies en sus mejores momentos.

El comentado desenlace de la serie fue visto por tres millones de personas en todas sus plataformas, un 43% de incremento respecto al penúltimo episodio de la serie y más que el doble de la audiencia que tuvo en su estreno. Fue además el primer original de HBO en toda su historia en aumentar su audiencia cada semana.

Imagen de 'The Undoing', dirigida por Susanne Bier y protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant

De qué va

Grace Fraser (Nicole Kidman) es una psicóloga de éxito que vive en Manhattan con su marido Jonathan (Hugh Grant), oncólogo, y su hijo pequeño Henry, que asiste a la elitista escuela Reardon. Son lo que cualquiera llamaría una familia de postal.

A la mañana siguiente de un evento benéfico al que han asistido todas las madres de la escuela, uno de los compañeros de su hijo descubre el cadáver de Elena, su madre, en su estudio. La investigación policial que se abre lo pondrá todo del revés cuando Grace empiece a descubrir los secretos que esconde su marido.

'The Undoing'

Delante y detrás de cámaras

Junto a Kidman y Grant completan el reparto Édgar Ramírez, Noah Jupe, Lily Rabe, Matilda De Angelis, Ismael Cruz Córdova y Donald Sutherland, entre otros.

La serie está basada en la novela You Should Have Known, publicada en 2014 por Jean Hanff Korelitz. La adaptación corrió a cargo de David E. Kelley y los seis episodios fueron dirigidos por Susanne Bier, ganadora del Emmy por El Infiltrado, y directora también de La pareja perfecta.