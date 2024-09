Qué ha pasado con George R.R. Martin y HBO: quejas sobre 'La casa del dragón' y publicaciones borradas

"Quieren hacer suyas las historias y las empeoran". Esto dijo en su blog George R.R. Martin, autor de la saga Canción de hielo y fuego y los libros del universo Juego de tronos, sobre las adaptaciones en mayo de este año.

Según explicó Martin, a los guionistas no les importa la talla de un autor o lo grandiosa que sea su obra, "siempre parece haber alguien a mano que piensa que puede hacerlo mejor, ansioso por coger la historia y 'mejorarla'", continuó. "'El libro es el libro, la película es la película', te dirán, como si estuvieran diciendo algo profundo".

Aunque en aquel momento no criticó ninguna adaptación en general, el autor se ha encargado de dejar claro que no está del todo satisfecho, por decirlo de alguna manera, con el trabajo que está haciendo Ryan Condal con su libro Fuego y Sangre en la serie La casa del dragón.

Las primeras amenazas

El 30 de agosto, Martin advirtió en su blog de que escribiría una publicación sobre "todo lo que ha ido mal" con la precuela de Juego de Tronos.

"No tengo muchas ganas, pero tengo que hacerlo, y lo haré".

Sangre y Queso en el episodio 2x01

La queja

En una publicación del martes 3 de septiembre, Martin abordó el tema y habló sobre el tratamiento que hizo la serie de la trama conocida como Sangre y Queso del primer episodio de la segunda temporada.

El autor señaló cómo estos cambios no solo minimizan el impacto de la escena en sí, sino que también tendrán repercusiones en el futuro; momento en el que pasó a spoilear la muerte de un personaje importante al intentar explicar su razonamiento.

Evitaremos aquí detallar esos puntos claves de la trama, pero en resumen, Martin afirmaba que al no haber incluido a un niño en la narrativa de la serie, esto afectará las motivaciones del futuro arco argumental de uno de los personajes protagonistas.

"Cuando Ryan Condal me contó por primera vez lo que pretendía hacer, hace ya mucho tiempo (en 2022), me opuse por todas estas razones", escribió Martin. "Sin embargo, no lo hice por mucho tiempo ni con mucha vehemencia. El cambio debilitaba la secuencia, en mi opinión, pero sólo un poco. Y Ryan tenía lo que parecían ser razones prácticas para ello".

Martin terminó la entrada de su blog insinuando que había más problemas en la adaptación de La Casa del Dragón de cara al futuro: "Hay cambios más grandes y tóxicos por venir, si la serie sigue adelante con algunos de los cambios que se contemplan para las temporadas 3 y 4...".

'La casa del dragón'

La respuesta de HBO

Horas más tarde, un portavoz de HBO respondió a las quejas de Martin con un comunicado publicado por Variety que reproducimos a continuación:

"Hay pocos fans más grandes de George R.R. Martin y su libro Fuego y Sangre que el equipo creativo de La Casa del Dragón, tanto en la producción como en HBO.

Por lo general, al adaptar un libro a la pantalla, con su propio formato y limitaciones, el showrunner se ve obligado a tomar decisiones difíciles sobre los personajes y las historias que seguirá el público.

Creemos que Ryan Condal y su equipo han hecho un trabajo extraordinario y que los millones de seguidores que la serie ha acumulado a lo largo de las dos primeras temporadas seguirán disfrutando de ella".

El homenaje de la serie a George R.R. Martin en el episodio 2x07

Una relación de amor odio

Martin parece mantener una relación complicada con esta adaptación. En un principio, valoró muy positivamente la segunda temporada de La casa del dragón.

"Ambos episodios han sido geniales", escribió tras ver los dos primeros episodios. "Oscuros, eso sí. Muy oscuros. Puede que te hagan llorar (yo no lloré, pero uno de mis amigos sí lo hizo). Justo el tipo de cosas que me gustan. (¿Qué puedo decir? Me desteté con Shakespeare y lo que más me gusta son las tragedias y las obras históricas)".



Semanas más tarde, sin embargo, publicó una reacción negativa a que la serie utilizara el escudo incorrecto del dragón de cuatro patas de la Casa Targaryen. El escudo correcto de Poniente utiliza un dragón de dos patas.

"Utilizaron el sigilo malo en lugar del bueno", escribió Martin entonces. "Ese sonido que habéis oído era yo gritando: 'No, no, no'. Esas malditas patas de más incluso se han colado en las portadas de mis libros, a pesar de mis enérgicas objeciones".

Un vídeo detrás de cámaras del episodio 2x07, reveló que el rostro tallado en el árbol arciano de Harrenhal está inspirado en la cara de Martin como homenaje, y mostró imágenes de la visita del autro al rodaje, donde pudo verlo con sus propios ojos.

Los fans están a la espera de su próxima publicación, para comprobar si hace referencia a las razones que le llevaron a borrar su publicación de esta semana o si continúa enumerando lo que, para él, son los fallos de la adaptación de la serie en la última y futuras temporadas.

Mientras tanto, también continúan a la espera de la publicación de los libros de que deberían dar cierre a la saga Canción de hielo y fuego tras el polémico final de Juego de tronos.