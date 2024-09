Ni Aranjuez ni Linares: este es el precioso palacio de Madrid donde se rodó 'Kaos', la serie que arrasa en Netflix

Netflix estrenó el pasado viernes, 29 de agosto, Kaos, una serie británica de género fantástico creada por Charlie Covell (The End of the F***ing World). En pocos días, la nueva ficción se ha 'colado' como en el top 10 de las series más vistas de la plataforma. En concreto, en el número 5 del listado.

Kaos, que cuenta con solo una temporada de ocho episodios, es una reinterpretación moderna y oscura de la mitología griega, en la que Jeff Goldblum interpreta a Zeus. En el elenco también se encuentran Janet McTeer, como Hera, y David Thewlis, como Hades. La trama gira en torno a los conflictos y las intrigas entre los dioses y la humanidad, todo con un toque de humor negro.

La nueva serie de Netflix se rodó entre España e Italia. En nuestro país, Andalucía adquirió el protagonismo en esta producción, ya que muchos de sus escenarios de rodaje han sido en Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería. Además, también se rodó en Valencia, Toledo y Madrid, en concreto, en el Palacio de Villalís, en Alcobendas.

Tráiler de 'Kaos'.

La nueva serie de Netflix tiene Sevilla como uno de los escenarios clave para su rodaje. En concreto, grabó algo de sus escenas en puntos tan populares como la Plaza de España, El Pantano Torre del Águila, en la zona de El Palmar de Troya, en Utrera.

Para el rodaje en Sevilla, que se llevó a cabo en 2022, fueron necesarios más de 700 trabajadores, entre actores, extras y técnicos, y un mes de estancia en la capital hispalense. El rodaje también pasó por municipios andaluces como El Puerto de Santa María (Cádiz) y la zona de Cabo de Gata en Almería.

Villalís, un palacio de estilo neoclásico

El Palacio Villalís se ha convertido en uno de los principales escenarios de Kaos. Se trata de una construcción de 2.500 metros cuadrados, situada en la urbanización de lujo de La Moraleja, en el municipio madrileño de Alcobendas, una zona exclusiva donde viven celebridades de la talla de Sergio Ramos, la baronesa Thyssen o la empresaria Alicia Koplowitz.

El Palacio Villalís es propiedad del periodista Manuel Romero, quien antes lo usaba como residencia y ahora lo cede de forma altruista como punto de encuentro de diplomáticos y políticos. "Un enclave para que los valores de libertad, justicia y paz inspiren todas las vías de entendimiento", explica el dueño en su web personal.

Salón del Palacio Villalís. Foro Diplomático

No obstante, Romero vio en su palacio una oportunidad de generar ingresos con el rodaje de grandes producciones. De esta forma, en esta mansión se han grabado series españolas como Secretos de Estado, La Valla o Sequía, además de producciones internacionales como es el caso de Kaos. Pero no solo eso. La mansión madrileña ha sido también sede de películas y anuncios publicitarios.

El palacio cuenta con nueve dormitorios, 14 cuartos de baño y cinco salones. Aunque parece que tenga años de historia, se construyó hace poco más de 20 años, inspirado en el estilo neoclásico.

"Me gustan los estilos que son eternos. Dentro de la arquitectura europea es un estilo que ha invadido y está presente en todas las grandes cortes y capitales con gran historia", aseguró Romero en una entrevista a Infobae.

De esta forma, el dueño de Villalís recogió documentación y se inspiró en libros, tanto antiguos como actuales, para construir el impresionante palacio. "Me embriagué del estilo y con un arquitecto bastante clasicista y honesto construimos esta edificación que es súper moderna". Y es que el palacio cuenta con calefacción por suelo radiante, tomas de televisión e Internet.