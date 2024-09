Muere a los 51 años Obi Ndefo: el actor había particpado en series como 'Dawson Crece' y 'Star Trek: Voyager'

Esta tarde se ha conocido la muerte del actor Obi Ndefo, quien participó en la serie 'Dawson Crece'. El artista tenía 51 años y la familia todavía no ha dado detalles sobre las posibles las causas. Su carrera se extendió desde principios de los años 90 hasta principios de esta década.

A pesar de que el fallecimiento tuvo lugar ayer, la noticia ha salido hoy a la luz. El anuncio se ha producido a través de una publicación de Facebook de Nkem, la hermana del artista. Ella señaló que se encontraba "con el corazón or la pérdida de mi hermano menor y sabiendo que finalmente está en paz". Añadió una foto de ambos compartiendo un bonito momento familiar.

Su recorrido como actor comenzó tras haberse graduado en la Universidad de Yale, habiéndose especializado en teatro. El intérprete participó en series que obtuvieron fama mundial, como es el caso de 'El ala oeste de la Casa Blanca', 'Stargate SG-1' o 'Star Trek: Voyager'. Sin embargo, el papel por el que será más recordado por el que realizó en la serie 'Dawson crece'. Participó en ella entre 1998 y 2002, dando vida al personaje de Bodie Wells.

Precisamente, una de sus compañeras en el set de esta serie ha querido despedirse de él a través de las redes sociales. Se trata de Mary-Margaret Humes, quien interpretaba a la madre de Dawson. En el 'post' de Instagram, ha añadido fotografías y vídeos del elenco junto a Ndefo.

Además, acompañando a este carrusel de recuerdos, ha escrito: "Estas palabras no son fáciles. Es difícil para mi concebir que nos has dejado, mi querido amigo. Siempre has sido y siempre serás una luz brillante".

"Eras ejemplo de amor sin filtro y tenacidad, debido a los retos a los que has tenido que hacer frente recientemente. Adoraré todos los mensajes de amor y apoyo del uno al otro durante estos años. Descansa en paz, guerrero", añadió. Más de 6.000 personas ya han dado 'like' a la publicación, solidarizándose con la actriz.

La última vez que el público pudo ver a Ndefo en televisión fue en la serie 'NCIS: Los Ángeles'. Participó en uno de sus episodios, que se emitió en 2021. Habían pasado cuatro años desde su última aparición en una ficción, 'Beauty and the Baller', donde también tuvo un papel secundario.

Cinco años antes

Uno de los "retos" a los que se hace referencia en el 'post' fue el accidente que sufrió en el año 2019. Mientras estaba estacionado e introduciendo la compra en su vehículo, una camioneta se salió de su carril y le embistió. Debido a esto, fue atendido por los servicios de emergencia y fue necesario amputarle ambas piernas.

En una entrevista para Los Ángeles Times, habló sobre la fortaleza con la que afrontó lo ocurrido. "De qué me sirve sentirme mal. Pienso, 'vale, mis piernas están dañadas, no sé cómo voy a hacer esto, pero sí sé cómo hacer lo otro'".