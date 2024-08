Esta es la mejor serie de 2024: 'Industry' y otros estrenos imprescindibles que tienes que ver este año

Tras la huelga de actores y guionistas que mantuvo paralizada la industria audiovisual de Hollywood durante gran parte del año pasado, parecía que en este 2024 iba a haber menos estrenos destacados que de costumbre.

Sin embargo, y a pesar de uno que otro retraso y de que algunas temporadas han tenido la mitad de episodios de los habituales, la calidad de los estrenos no se ha visto afectada y ya hemos visto varias series candidatas a estar en la lista de lo mejor del año de diciembre.

Mientras llega ese momento y a la espera de ver grandes series que están por llegar, como la nueva temporada de Los anillos de poder, el final de La amiga estupenda, y los estrenos de la serie de Alfonso Cuarón con Cate Blanchett y la precuela de Dune, hemos elaborar este listado de las mejores series, hasta ahora.

Para ello, en SERIES & MÁS hemos tenido en cuenta los estrenos de las plataformas en España del 1 de enero al 15 de agosto. Si para esa fecha no han emitido la temporada completa, el título en cuestión se incluye si hemos podido ver los episodios por adelantado, como es el caso de Industry. No así el de The Bear, que por ahora se queda fuera porque no hemos podido ver todos sus episodios.

Las series aparecen en orden alfabético, pues nos reservamos la elaboración del ranking del 10 al 1 para los listados de final de año.

'El problema de los 3 cuerpos' (Netflix)

Detrás de las cámaras de 'El problema de los 3 cuerpos'

Cualquiera que sea la opinión que se tenga del final de Juego de tronos, tras ver la serie El problema de los 3 cuerpos, será justo reconocer que David Benioff y D.B. Weiss -que aquí colaboran a seis manos con Alexander Woo (El terror: Infamia)- tienen una enorme capacidad para trasladar a la pantalla obras magnas aparentemente inadaptables.

Esta esperada adaptación lo tiene todo para complacer por igual tanto a conocedores del material original como a recién llegados y lo consigue haciendo televisión de la buena: entretenida, un reto complicado que supera con creces dejando a su paso una serie de ciencia ficción muy estimulante.

Crítica: 'El problema de los 3 cuerpos', un apasionante thriller de ciencia ficción a la altura de las expectativas

'El simpatizante' (HBO Max)

El Capitán (Hoa Xuande), un espía comunista de Vietnam del Norte, que se infiltra en el sur en 1975, acaba exiliado en Estados Unidos tras la caída de Saigón. Allí sigue espiando a los refugiados survietnamitas e informando al Viet Cong, mientras se debate entre sus lealtades originales y su nueva vida.

Esa es la premisa de esta ambiciosa serie, cuya propuesta visual, liderada por Park Chan Wook, es un ejercicio de gramática audiovisual en el que la puesta en escena, los encuadres, reencuadres, transiciones y el montaje son un absoluto festín. La razón por la que se crearon los premios. Si tenemos la suerte de ver dos series mejores que esta en lo que queda del año serán bienvenidas y estaremos de suerte. Pero el listón está muy alto.

Crítica | El simpatizante', el pulso y maestría del director de 'Old Boy' nos deja la mejor serie de lo que va de año

'Fallout' (Prime Video)

200 años después de un apocalipsis nuclear, los apacibles habitantes de los refugios de lujo se ven obligados a regresar al infierno irradiado que dejaron sus antepasados - y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento.

Mientras el fan de la saga se deleita con los guiños y comprobando qué tan fiel es el paso del juego a serie, los recién llegados pueden disfrutar de sorprenderse a cada paso, porque tiene una mitología rica, y cada revelación, cada encuentro con nuevos personajes y criaturas mutantes son totalmente inesperados. Una serie sorprendente, muy entretenida, violenta y gore, de esa forma festiva que se vive el gore cuando se ve en una sala llena de gente que disfruta con la serie B.

Crítica | 'Fallout', el humor retorcido y satírico es el ingrediente secreto que hace diferente a esta serie posapocalíptica

'Fargo' (Movistar Plus+)

'Fargo' temporada 5 | Tráiler | Movistar Plus+

Como True Detective, la nueva temporada de Fargo también marca un regreso a la buena forma después de dos temporadas decepcionantes, con el que la antología hace lo que mejor sabe: explorar la América profunda a través del capitalismo, el crimen, la corrupción, la desigualdad económica y el patriarcado.

Utilizando el ascenso de Donald Trump como columna vertebral para su retrato, la quinta fue una entrega excepcional en la que brillaron con gran fuerza sus protagonistas. Juno Temple, Jennifer Jason Leigh, Jon Hamm y Sam Spruell merecen estar nominados en la próxima edición de los premios Emmy.

'Hacks' (Max)

Tras un parón dos años, en parte por la huelga de actores y guionistas, pero también por un problema de salud de Jean Smart, en esta tercera temporada la serie se reencuentra con los personajes un año después de la última vez que los vimos y en el mejor momento de sus carreras profesionales.

También es el mejor momento de la serie, que además de inteligente y adictiva es sin discusión alguna la comedia más divertida de la actualidad, porque The Bear está muy bien, pero no es comedia, es otra cosa. Larga vida a Deborah Vance.

Crítica | 'Hacks' vuelve en su tercera temporada más divertida que nunca

'Industry' (Max)

'Industry' | Temporada 3 | Tráiler español

Puede que Logan Roy nunca encontrara un sucesor digno para su imperio, pero HBO puede estar contenta porque Succession sí tiene heredera. Industry es la mejor serie que muchos no están viendo. La más estimulante, moderna, energética y adictiva de todo el panorama televisivo actual.

La primera temporada fue buena, la segunda excelente y la tercera es extraordinaria. He visto los ocho episodios y os puedo decir que es más ambiciosa en todos los sentidos, más espléndida en sus localizaciones y que derrocha seguridad y confianza en sí misma. Si los mejores genes de Succession y Mad Men se unieran para crear la serie perfecta de esta década, su hija Gen Z, sería esta.

Entrevista | Kit Harington: "En 'Juego de tronos' interpreté el personaje menos divertido de la historia, 'Industry' me ha hecho feliz"

'La casa del dragón' (Max)

'La casa del dragón' | promo final de la temporada 2

En esta segunda temporada, y después de su largo, pero necesario prólogo, ahora por fin La casa del dragón pudo ser la serie que quería ser. Una que conducirá a sus personajes a una tragedia de proporciones épicas. Esta es la serie que los fans estaban esperando. Todos los fans, tanto los que prefieren muerte y destrucción como los que tienen predilección por las intrigas palaciegas, estrategias políticas y puñaladas traperas.

La precuela de Juego de tronos ha superado a su primera entrega y supo mantener semana a semana la sensación de que ver cada nuevo episodio es un evento, porque en la guerra civil Targaryen los ganadores somos los espectadores.

Crítica| La temporada 2 de 'La Casa del Dragón' y lo tiene todo para superar a 'Juego de tronos'

'Los amos del aire' (Apple TV+)

Tras Hermanos de sangre y The Pacific, Steven Spielberg, Gary Goetzman y Tom Hanks se reúnen nuevamente para producir la tercera parte de esta trilogía bélica con Los amos del aire, en esta miniserie centrada en el grupo de aviadores que después serían conocidos como el Centésimo Sangriento.

Digna sucesora de sus hermanas temáticas, esta epopeya brilla en el apartado técnico, desde las inquietantes secuencias de dentro de las cabinas de los aviones a los frenéticos combates aéreos, sus imágenes piden a gritos ser proyectadas en la pantalla más grande posible.

Crítica | 'Los amos del aire': la fiel heredera de ‘Hermanos de sangre’ explora el trauma de la guerra desde la épica

'Mr. & Mrs. Smith' (Prime Video)

En esta nueva versión de la película que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie, Donald Glover (Enjambre, Atlanta) y Maya Erskine (PEN15) son John y Jane Smith, dos espías que tendrán que cumplir peligrosas misiones. Pero a diferencia de la película de 2005, aquí no son un matrimonio que se oculta el uno al otro que son agentes secretos que trabajan para organizaciones enfrentadas, sino dos desconocidos que consiguen trabajo en una misteriosa agencia y deben asumir sus nuevas identidades en un matrimonio concertado.

Este giro a lo The Americans le da un aire diferente a la historia en cuanto a las dinámicas y la química en la relación de los protagonistas que ofrece mucho potencial desde el inicio. Y la estructura de "misión de la semana", le ha permitido a la serie contar con un cartel de estrellas invitadas de lujo entre las que destacan Alexander Skarsgård, Sarah Paulson, Sharon Horgan, Ron Perlman, Paul Dano, Michaela Coel, John Turturro, Parker Posey, Wagner Moura y la española Úrsula Corberó. Una de las series del año.

Más | Conoce a los protagonistas de la serie de Amazon que toman el relevo de 'Brangelina'

'Ripley' (Netflix)

Ambientada en Nueva York e Italia a principios de los años 60, sigue a Tom Ripley, un mentiroso profesional y estafador en horas bajas que es contratado por un millonario para ir a Europa a convencer a su hijo errante de que vuelva a casa. Tras aceptar el trabajo, Tom entra en un complejo mundo de engaños, fraudes y asesinatos.

La nueva adaptación del clásico de Patricia Highsmith parecía creado principalmente para atraer a la generación que no vio la versión de 1999 (protagonizada por Matt Damon, Gwyneth Paltrow y Jude Law), y aunque eso lo conseguirá con creces gracias al carisma de Scott, también ha convencido a los fans en general y a un púbico más adulto, que no ha podido resistirse a los encantos de la fotografía en blanco y negro que ha provocado "sthendalazos" entre la audiencia.

Más | Así es la nueva adaptación del clásico de Patricia Highsmith

'Shogun' (Disney+)

La serie tiene sus raíces en la historia real del Japón de finales del siglo XVI y sigue a un señor feudal ficticio: Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada, protagonista y productor), en su búsqueda por consolidar el poder y convertirse en el Shogun, el líder militar de la nación, en un momento de profundo cambio cultural y en los albores de una guerra civil que definirá la época.

La nueva adaptación de la exitosa novela de James Clavell con la que Disney+ espera traer de vuelta la épica de Juego de tronos, tiene sobre el papel todos los elementos para conseguir su objetivo: un material literario de gran riqueza, un apasionante drama histórico, alianzas y rivalidades, la lucha territorial por el poder, intriga política y un ambicioso diseño de producción fiel a la realidad histórica sin precedentes en la televisión.

Más: 'Shōgun', la serie que aspira a ser la 'Juego de tronos' de Disney+, y lo tiene todo para lograrlo

'Sugar' (Apple TV+)

'Sugar' | Tráiler español

Sugar no estaba en nuestro radar. Ni en el nuestro ni en el de nadie. Cuando se hicieron las listas de las series más esperadas del año, Apple TV+ no había vuelto a dar información sobre este proyecto, pero su ausencia ha hecho que su estreno se sienta mucho más como una revelación, porque es, desde luego, una de las mejores sorpresas que nos dejará 2024.

Gran parte de ese encanto se debe a Colin Farrell, que interpreta aquí a un noble detective privado llamado John Sugar, cuando investiga en Los Ángeles la misteriosa desaparición de la nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel, una familia con la que Sugar se sumergirá en los bajos fondos de la Ciudad de los sueños. La misma que produjo las películas del cine negro clásico de Hollywood que tanto ama.

Crítica | Colin Farrell es un noble y carismático detective en 'Sugar', una carta de amor al cine negro clásico

'True Detective: Noche polar' (HBO Max)

La cuarta temporada de esta antología cambia la húmeda y pantanosa Luisiana por la helada Alaska, en un periodo del invierno en el que nunca sale el sol. En medio de esta oscuridad eterna, ocho hombres de una estación de investigación científica desaparecen sin dejar rastro, un caso que deberá resolver la jefa de Policía del pequeño pueblo, Liz Danvers (Jodie Foster).

Cuando todos los espectadores se habían agotado de esta franquicia, la propuesta de esta nueva entrega devuelve la ilusión con un misterio que intriga, unos personajes con entidad y un derroche de maestría técnica que debería avergonzar a los directores de Juego de tronos y La casa del dragón, que encontraron justificación y excusas variadas para que en sus episodios nocturnos no se viera nada en pantalla.

Crítica | 'True Detective' es buena otra vez: 'Noche polar' con Jodie Foster le devuelve el brillo a la franquicia