Solo tienes 24 horas para verla: se va de Netflix la mejor película de acción de todos los tiempos, ganadora de 5 Oscars

Netflix retira cada semana de su catálogo diferentes películas y series. Este proceso de eliminación es parte de la rotación habitual de contenido de la plataforma, donde las licencias de ciertas producciones expiran, obligando a que desaparezcan de su oferta.

De esta forma, Netflix ha retirado en el mes de agosto películas como Aliados (2016), cinta dirigida por Robert Zemeckis, Footloose (1984), de Herbert Ross, o Los lunes al sol (2002), de Fernando León de Aranoa, entre otras. En todos estos casos, la plataforma avisa antes a sus suscriptores, que tienen algunos días para poder ver la cinta antes de que expire.

De esta forma, Netflix ha alertado a sus usuarios de que una de sus mejores películas de acción de todos los tiempos desaparecerá en menos de 24 horas del catálogo. En concreto, este jueves, 15 de agosto, será el último día para poder verla. Se trata, nada más y nada menos, que de Gladiator, cinta dirigida por el aclamado cineasta Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Marte), que da la casualidad que está a punto de estrenar este año su segunda parte.

Tráiler 'Gladiator'.

Gladiator llegó a los cines en el año 2000 y pronto se posicionó como una de las mejores películas épicas de acción de la historia. La cinta está protagonizada por tres actores de renombre: Russell Crowe, quien interpreta a Máximo Décimo Meridio, Joaquin Phoenix, que encarna a su hijo Cómodo, y Richard Harris, que es el anciano emperador Marco Aurelio.

La trama tiene lugar en el año 180, bajo el Imperio Romano. Tras una gran victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, bravo general de sus ejércitos y hombre de inquebrantable lealtad al imperio. Sin embargo, su hijo Cómodo no lo acepta, puesto que aspira también al trono, y trata de asesinar a su padre.

Fotograma de 'Gladiator'.

Gladiator es reconocida por sus impresionantes escenas de combate, además de por su detallada y minuciosa recreación histórica del Imperio Romano. De hecho, la película se ha convertido, con el paso del tiempo, en un símbolo de la cultura popular por su impacto, inspirando tanto secuelas como numerosos homenajes en cine y televisión.

La cinta de Ridley Scott consiguió un gran éxito, tanto en taquilla como en crítica. Recaudó en cines más de 400 millones de euros, mientras que se hizo con cinco premios Oscar -de un total de 12 nominaciones-, incluyendo mejor película y mejor actor para Russell Crowe. Además, también es reconocida por su banda sonora, compuesta por Hans Zimmer y Lisa Gerrard.

Gladiator no solo triunfó en los Óscar. La película logró dos Globos de Oro, a mejor película de drama y mejor banda sonora, y cuatro premios Bafta, entre ellos, también el de mejor cinta. En total, la cinta obtuvo 119 nominaciones en 36 ceremonias distintas, de las cuales logró 48 galardones.

A pesar de que está a punto de desaparecer del catálogo de Netflix, Gladiator seguirá estando disponible en otras plataformas. En España, es posible verla en Movistar+, Prime Video y Filmin. Además, se puede alquilar o comprar también en Amazon, Apple TV y Rakuten TV.

Estreno de 'Gladiator II'

Más de dos décadas después del estreno de Gladiator, llega su segunda parte. La nueva película está dirigida también por Ridley Scott, mientras que, en este caso, son Paul Mescal (Normal People) y Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) los encargados de encabezar el reparto, que contará con actores de la cinta de 2000.

La trama se centra en Lucio (Paul Mescal) quien, después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, se ve forzado a entrar en el Coliseo al ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Gladiator II llegará a los cines españoles el 15 de noviembre de 2024, una semana antes de su lanzamiento en EEUU.