Netflix tiene la mejor comedia para este verano: es española y lleva ocho semanas entre las más vistas de la plataforma

Netflix ha comenzado el mes de julio por todo lo alto. La plataforma de streaming ha incorporado a su catálogo una gran variedad de películas con las que espera seguir siendo la gran favorita de los clientes. Durante los primeros días del mes, Netflix ha incorporado a su catálogo grandes títulos como Todos lo saben, Accident Man o Babylon. Sin embargo, a pesar de los estrenos, lo cierto es que hay una película que continúa siendo uno de los grandes favoritos del público. Se trata, nada más y nada menos, que de la película Vacaciones de verano.

Desde hace un tiempo, si hay un tipo de género por el que ha apostado Netflix ha sido la comedia. Dentro de los diferentes subgéneros que existen dentro de este tipo de películas, lo cierto es que las románticas suelen ser unas de las grandes favoritas. Sin embargo, si hay unas comedias que siguen llamando la atención de miles de espectadores son las españolas. Y es por este motivo por el que Vacaciones de verano lleva ocho semanas entre los títulos más reproducidos de la plataforma.

Vacaciones de verano es una película dirigida por Santiago Segura que llegó a las salas de cine de España el 14 de julio de 2023. El filme cuenta la historia de Hugo y Dani, dos amigos que deciden disfrutar de las vacaciones de verano trabajando en un resort para familias. Lo que en un primer momento comienza como algo divertido y fácil, pronto se convertirá en un auténtico caos, sobre todo cuando tengan que afrontar el hecho de tener que lidiar con los más pequeños.

Fotograma de 'Vacaciones de verano'. Netflix

La película se convirtió en todo un éxito en taquilla. Y es que, además de ser un tipo de filme que gusta mucho entre los españoles, lo cierto es que la película cuenta con un reparto de lujo.

Santiago Segura, quien dirige la película, interpreta el papel de Hugo. Además, el mítico Leo Harlem hace de su amigo, Dani. El elenco lo completan actores y actrices como Luna Fulgencio, Sirena Segura, Alejandro Serrano, Edu Soto, Toni Acosta o Silvia Abril, entre otros.

El éxito de la película en las salas de cine fue tal que, ahora, Netflix ha decidido incorporarla a su catálogo para que puedan disfrutar de ella todos aquellos que cuenten con una suscripción a la plataforma. La película está catalogada para todos los públicos, por lo que es ideal para verla en familia, y solo tiene una duración de una hora y 40 minutos.

De hecho, Vacaciones de verano se convirtió en la película más exitosa entre los estrenos de Atresmedia Cine en el año 2023. Solo durante el primer fin de semana en taquilla, la película logró recaudar un total de 1.151.276 euros y reunir a 212.213 espectadores.

Desde 2018, Santiago Segura ostenta el liderazgo de la taquilla nacional tras el estreno de Padre no hay más que uno 3. Además, durante 2022, alcanzó un total de 15,61 millones de euros de recaudación con A todo tren 2, producida por Bowfinger International Pictures, la empresa del actor y director.

Si hay algo claro es que Santiago Segura ha logrado encontrar la fórmula para ganarse al público con sus comedias familiares. En ella, el director combina humor con otras temáticas como situaciones cotidianas que se suman a un elenco de lujo. Con Vacaciones de verano el director volvió a consolidar esta teoría. Y es que de nuevo la película se convirtió en uno de los grandes éxitos del verano.

Tras marcar un antes y un después con Torrente, Santiago Segura dirigió otras películas como Sin rodeos, Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno 2, ¡A todo tren! Destino Asturias o Padre no hay más que uno 3. De hecho, el éxito de estos filmes ha llevado a Segura a apostar por la cuarta entrega de la saga Padre no hay más que uno, que llegará a los cines españoles el próximo 17 de julio.

"Que funcionen las películas te da una responsabilidad brutal. Quiero que mi nombre, de alguna forma, sea un sinónimo de calidad. Dicho esto, hay mucha gente que cree que mi nombre es sinónimo de puta mierda cinematográfica. Yo me dejo la vida y me siento satisfecho", dijo hace unos días Santiago Segura en una entrevista.

Durante su última visita a El Hormiguero, Santiago Segura anunció que estaba grabando una nueva entrega de Torrente. A pesar de que no dio muchos detalles, el cómico adelantó que llevaba más de dos años escribiéndola y que el rodaje comenzará en 2025. Tal y como confirmó, el filme se llamará Torrente, presidente.