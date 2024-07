El thriller lleno de acción que arrasa en Prime Video: dura menos de dos horas y ya es una de las películas más vistas

El mes de julio ha llegado por todo lo alto a las grandes plataformas de streaming. En el caso de algunas como Prime Video, la primera semana del mes va a servir para lanzar algunas de sus grandes apuestas de cara a este verano. El próximo 4 de julio se incorporará al catálogo de la plataforma la película Infiltrada en la NASA. Sin embargo, no será la única que llegará a Prime Video. Y es que, junto a ella, se incorporará el próximo 5 de julio a la lista de títulos de la plataforma el filme Secretos de un escándalo.

En los últimos meses, Amazon Prime Video ha apostado por ofrecer a sus suscriptores una gran variedad de películas que van desde las recién estrenadas en los cines hasta los grandes clásicos de la historia de Hollywood. Y lo cierto es que, en la actualidad, algunos de los títulos que se han incorporado a la plataforma en los últimos meses se han convertido ya en grandes éxitos.

Es el caso, por ejemplo, de películas como Ferrari, La idea de tenerte o Pasaje al paraíso. Estas tres producciones, incorporadas en las últimas semanas a la plataforma, han conseguido configurarse ya como unas de las más vistas durante los meses de mayo y junio. Sin embargo, a esta lista también se ha unido un thriller que se ha convertido en uno de los títulos más reproducidos de Prime Video en España en los últimos meses. Se trata, nada más y nada menos, que de Beekeeper: El protector.

Beekeeper: El protector. Prime Video

Beekeeper: El protector es una película estadounidense de acción y suspense dirigida por David Ayer. El filme cuenta la historia de Adam Clay, un apicultor con un pasado oscuro y habilidades especiales que, después de la muerte de un ser querido, se adentra en una misión llena de venganza y justicia.

Un día, su vecina se suicida tras ser víctima de una estafa telefónica por la que pierde más de dos millones de euros. Este será el eje central que hará que Adam deje las abejas a un lado y para centrarse en vengarse tras lo ocurrido y desenmascarar a los culpables. Junto a él se sumará a la investigación la hija de la víctima, un miembro del FBI que se unirá al caso para tratar de 'cazar' a los delincuentes y averiguar quién ha estafado a su madre.

A pesar de que la historia de Adam Clay es el eje central, lo cierto es que las escenas de acción se combinan con la que es otra de las temáticas más importantes de la película: la protección de las abejas y la naturaleza. El filme, cuyo guion corre a cargo de Kurt Wimmer, llegó a Amazon Prime Video a finales del mes de abril y desde entonces se ha convertido ya en todo un éxito.

El reparto de la película está formado por Jason Statham, que se mete en el papel de Beekeeper, y otros famosos actores como Josh Hutcherson o Taylor James, que dan vida a los personajes de Derek Danforth y Lazarus. Además, en la película también aparecen algunas actrices como Amber Sienna o Jemma Redgrave, entre otras.

Beekeeper: El protector Prime Video

Para los amantes de las películas de acción y venganza, Beekeeper: El protector es una de las mejores opciones entre las que ofrece en la actualidad Amazon Prime Video. Y es que el filme trata algunas temáticas importantes como la justicia, la venganza o la protección del medioambiente, haciendo hincapié especialmente en la importancia de las abejas en los ecosistemas.

Aunque la película se caracteriza por las escenas de acción, lo cierto es que la trascendencia de la naturaleza en el mundo actual se configura como otro de los ejes centrales de la película.

La película llegó a las salas de cine de Canadá y Estados Unidos el pasado mes de enero compitiendo frente a otras como Mean Girls o The Book of Clarence. A pesar de ello, logró recaudar más de 150 millones de dólares.

En la actualidad, el filme está disponible en Amazon Prime Video y tiene una duración aproximada de poco menos de dos horas. Además, la película es ideal para todos los amantes de Jason Statham, famoso por su papel en filmes de acción de la talla de Crank, The Transporters, Megalodón, Wrath of Man o The Expendables.