Si te gustó 'Clanes' tienes que ver en Netflix este thriller español: considerado uno de los mejores de la historia

Clanes se ha convertido en la serie revelación del mes. Netflix estrenó el thriller, creado por Jorge Guerricaechevarría, hace menos de una semana y rápidamente se coló entre lo más visto de la plataforma. Desde hace unos días es, de hecho, su ficción más vista, seguida por Los Bridgerton y Ni una más.

La serie narra una historia de venganza convertida en amor imposible. En concreto, relata la historia de Ana (Clara Lago), una abogada que se traslada a vivir al pueblo gallego de Cambados. Pronto conoce a Daniel (Tamar Novas), hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del 'clan de los Padín', mientras su padre, el verdadero líder, permanece en prisión.

Los usuarios de la plataforma se han visto atrapados por la historia y han devorado rápidamente la miniserie, que cuenta solo con siete episodios. Sin embargo, Netflix cuenta con una perfecta alternativa para aquellos que se hayan quedado con ganas de más. Se trata de Fariña, un thriller considerado una de las mejores series españolas de todos los tiempos.

Tráiler de 'Fariña'.

La serie, que cuenta con una única temporada de 10 episodios, está basada en el libro homónimo de Nacho Carretero, producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Bambú Producciones. Javier Rey encabeza el reparto de este thriller, que cuenta también con la participación de afamados actores como Tristán Ulloa, Antonio Durán y Carlos Blanco, entre otros.

Fariña narra la historia de Sito Miñanco, un histórico traficante de drogas gallego en la década de los 80, época en la que la reconversión de la pesca estrangula las economías familiares en Galicia. Un caldo de cultivo perfecto para que los antiguos traficantes de tabaco den el salto al lucrativo negocio de las drogas.

Aclamada por el público y la crítica

Fariña se estrenó en 2018 en la televisión en abierto. En concreto, en Antena 3. Su única temporada, de un total de 10 episodios, promedió un 16,3 en share. El estreno de la miniserie fue seguido por 3,4 millones de espectadores y alcanzó un 21,5% de cuota.

Tres meses después de su desenlace en televisión, Fariña aterrizó en el catálogo de Netflix, donde obtuvo también un gran éxito. La serie se coló entre lo más visto de la plataforma, no solo en España, sino también a nivel internacional, donde se estrenó bajo el nombre Cocaine Coast.

Fotograma de 'Fariña'.

Pero Fariña no solo tuvo éxito entre el gran público, sino que, además, triunfó entre la crítica. La serie logró tres premios Feroz, a mejor serie dramática, mejor actor protagonista (Javier Rey) y mejor actor de reparto (Antonio Durán). Además, se hizo con un premio Ondas a mejor serie de drama.

A día de hoy, Fariña es considerada una de las mejores series españolas de todos los tiempos. Filmaffinity, plataforma especializada en series y cine, la considera la tercera mejor, con un 7,7 sobre 10, tan solo por detrás de Patria (7,9) y Antidisturbios (7,9). Otros medios, como la revista Fotogramas, también la incluyen entre sus ránkings de mejores producciones españolas.

Sin embargo, el éxito de la miniserie no se tradujo en su continuidad y se cerró con solo una temporada. "En su día planteamos hacer dos, aunque siempre fue una serie cerrada (...) Cuando en la tele nos pidieron la segunda, la querían para ya. Y el 'para ya' no funciona con Fariña, no puedo jurar que la puedo tener en cuatro meses. Si la primera requirió un año de escritura, por qué la segunda no. Ahí fue cuando dijimos con Antena 3 que no tenía sentido", explicó Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva de la serie.

Pasados seis años desde su estreno, parece definitiva la decisión de no dar continuidad a la serie. En el caso de Clanes, su éxito podría hacer valorar a Netflix la producción de una segunda temporada. Sin embargo, por el momento, la plataforma no ha confirmado si regresará.