La serie coreana que recuerda a 'Élite' y ya se ha convertido en una de las grandes favoritas (y más vistas) de Netflix España

Al tratarse de un instituto en el que solo acuden los hijos de las familias más adineradas e influyentes de Corea, la historia en torno a Jerarquía ha recordado mucho a Élite. En las últimas semanas, han sido muchos los que han comparado el instituto Jusin con Las Encinas. Y puede que haya sido este uno de los motivos que ha llevado a tantas personas a engancharse a esta nueva serie.

La serie, dirigida por Bae Hyeon-jin, cuenta con un total de siete capítulos de una duración aproximada de entre 60 y 70 minutos cada uno. El director de la serie ha estado al frente de otros grandes éxitos como Dulce hogar o Wedding Impossible. Algunos de los actores que interpretan el papel de los protagonistas principales son Lee Chae-Min, Roh Jeong-wui, Lee Won-jung, Ji Hyew-won o Kim Jae-Won, entre otros muchos.

Fotograma de 'Jerarquía' en Netflix.

Concretamente, Kim Jae-won da vida a Kim Ri-an, el estudiante número uno de la escuela secundaria. Por su parte, Roh Jeong-eui interpreta el papel de Jung Jae-yi, la hija mayor del Grupo Jaeyool, que es rival del Grupo Jooshin y una de las alumnas más populares de Jusin.

Por el momento, no se ha confirmado si la serie tendrá segunda temporada o no. Sin embargo, si la plataforma apostara por hacer una nueva temporada de la serie, esta no llegaría a Netflix, como mínimo, hasta la segunda mitad de 2025.

La última temporada de Élite llega a Netflix

Netflix confirmó el pasado jueves la fecha de estreno de la que será la octava y última temporada. De nuevo, Las Encinas abrirá sus puertas para ofrecer a los telespectadores una nueva entrega de 8 nuevos episodios. Tal y como ha confirmado Netflix a través de sus redes sociales, la fecha de estreno de la octava y última temporada de la series será el próximo 26 de julio.

En la última temporada, la trama girará en torno a la llegada a Las Encinas de los hermanos Emilia y Héctor Krawietz, líderes de la asociación de antiguos alumnos del instituto. Su inclusión en Las Encinas hará temblar los cimientos de un colegio que, una temporada más, será testigo de muchos secretos y acontecimientos que marcarán un antes y un después en la vida de sus alumnos.