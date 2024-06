La serie documental sobre los secretos más oscuros de Hitler que arrasa en esta plataforma y ya es una de las más vistas

Si hay un fenómeno que arrasa en Netflix es el de Los Bridgerton. La semana pasada, la serie no solo consiguió tener sus tres temporadas entre lo más visto de la plataforma en España, sino que, además, logró 'colar' en el ranking el spin-off de la reina Carlota. Esta semana, la segunda y la tercera temporada de la serie de época continúan entre lo más visto la plataforma en nuestro país, a pocos días del estreno de la segunda parte de la tercera temporada.

A día de hoy, la serie española Ni una más continúa siendo la serie más vista de Netflix en España. Sin embargo, si ha habido algo que la plataforma ha dejado claro esta semana es que no solo las ficciones son las que triunfan entre los espectadores. Y es que hay una serie documental que ha logrado ocupar el séptimo puesto entre los títulos más vistos de la plataforma en España. Se trata, nada más y nada menos, que de Hitler y los nazis: La maldad a juicio.

La serie documental se estrenó en Netflix el pasado 5 de junio y, desde entonces, su popularidad entre el público ha ido en aumento. La producción, que cuenta con un total de seis capítulos, analiza el ascenso y la caída de Adolf Hitler y los nazis, desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el Holocausto y los juicios de Núremberg. Sin duda, una serie imprescindible para todos aquellos amantes de la historia que quieran conocer los secretos más oscuros del dictador.

A lo largo de la historia, han sido muchas las producciones que han tratado temáticas históricas como el auge del nazismo a través de la figura de Adolf Hitler. Sin embargo, en esta ocasión, el director de esta serie documental ha querido dar un enfoque diferente utilizando recursos como entrevistas con académicos, material de archivo y recreaciones dramatizadas.

La serie documental centra la historia en el análisis de los crímenes cometidos por Adolf Hitler y el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Diferentes testimonios y análisis de archivo sirven como base para revelar los horrores del Holocausto y la brutalidad de las políticas nazis que se aplicaron en la época.

Cada episodio, de una duración aproximada de entre 60 y 70 minutos, se centra en aspectos del régimen nazi como, por ejemplo, la llegada de Hitler al poder, cómo fue implementando las diferentes leyes y las brutalidades cometidas en los campos de concentración.

Según un estudio realizado por Claims Conference en 2018, el 44% de los adultos estadounidenses afirma no haber escuchado hablar nunca sobre el Holocausto. Sorprendido por los datos, el cineasta Joe Berlinger tomó la decisión de dirigir esta serie documental con el objetivo de educar a los espectadores.

"En Estados Unidos, estamos en medio de nuestro propio ajuste de cuentas con la democracia, con el autoritarismo llamando a la puerta y un aumento del antisemitismo. La creencia en las instituciones democráticas y la creencia en el gobierno se encuentran en etapas críticas en todas partes", aseguró el director documental ante los medios de comunicación.

Además, durante la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación tras el anuncio de la serie documental, Berlinger desveló cuánto le impactó a él ver imágenes del Holocausto siendo judío.

"Soy judío, y como cualquier joven que ve esas imágenes, me quedé absolutamente horrorizado. Me obsesioné con la idea de que si yo hubiera nacido en esa época, me habrían apresado y asesinado. Quería entender cómo había podido ocurrir semejante atrocidad", explicó.

Joe Berlinger, el director de la serie documental, ha estado al mando de otras producciones como Paradise Lost, por la que estuvo nominado a un Oscar. Ahora, los seis capítulos de su nueva producción ya están disponibles en Netflix España.