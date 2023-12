Después de hacer balance recordando cuáles han sido las mejores series españolas, toca hacer lo propio con las películas, que han hecho del 2023 un gran año que ha estado repleto de grandes estrenos cinematográficos, también en España.

Las pantallas españolas se han llenado de historias muy emocionantes, como la reivindicativa Te estoy amando locamente, del debutante Alejandro Marín, y arriesgada Creatura, dispuesta a todo por derribar de forma valiente los tabúes que siguen acechando al descubrimiento de la sexualidad de las mujeres.

También ha sido un año de propuestas tan tiernas y emotivas como Las chicas están bien o 20.000 especies de abejas; de regresos a lo grande de leyendas vivas de nuestro cine como Víctor Erice con Cerrar los ojos; y de historias como Upon entry, que no requieren de muchos recursos para generar una tensión asfixiante.

[La evolución de Willy Wonka a través del cine: así se convirtió en el mejor chocolatero del mundo]

No podían faltar en el recopilatorio la conmovedora Robot Dreams, el fantástico biopic de Ernesto que entrega David Trueba en Saben aquell, o la estupendísima adaptación que realiza Isabel Coixet de Un amor.

Y, como joya de la corona, el cine español se ha guardado lo mejor para el final, con la espectacular hazaña que realiza J.A. Bayona a través de La sociedad de la nieve, que se ha estrenado en algunos cines seleccionados y competirá para representar a España en los Oscar. Estas son las 10 mejores películas españolas de 2023 para la redacción de SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL.

10. 'Te estoy amando locamente', de Alejandro Marín

Aunque es cierto que aún queda mucho por luchar y que se siguen poniendo piedras en el camino de las personas LGTBI, hubo un momento en el que la homosexualidad era un delito y un mismo paraguas que por inercia incluía al resto de un abanico invisibilizado y perseguido.

Así ocurría en la Sevilla del año 1977, un contexto en el que Reme, una madre tradicional movida por el amor hacia su hijo, un adolescente aspirante a artista, se involucrará en el movimiento LGTBI andaluz, que paradójicamente se gestó en el seno de la Iglesia. Y un contexto que no suele verse en pantalla y por lo que la película es un movimiento en favor de la memoria en España, especialmente la de aquellos que conquistaron los derechos de los que 'disfrutamos' hoy.

9. 'Las chicas están bien', de Itsaso Arana

El de 2023 ha sido un verano especialmente caluroso. Por eso se han agradecido soplos de aire fresco como el de Las chicas están bien, la conmovedora película que nos ha regalado Itsaso Arana en su debut como directora. Se trata de un cuento de verano sobre la convivencia entre cuatro actrices y una escritora que ensayan una obra de teatro en un antiguo molino que está apartado del mundo.

Y también es la historia de un hechizo con princesas, sapos, ríos, cartas y hasta un príncipe despistado. Durante esos días de ensayo, las chicas se irán conociendo y midiendo a través de los materiales que plantea la obra, y aportarán sus propias vivencias alrededor de los temas de sus personajes; el amor, la belleza, la orfandad, la fe, la amistad, la actuación, la muerte.

8. 'Upon entry', de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vasquez

A veces sólo se necesita un único escenario, el poder de las palabras y apenas 74 minutos de metraje para dar con una verdadera película de terror. Eso es lo que ocurre en Upon entry, una historia milimétricamente estudiada desde el prisma del guion que nos presenta a Diego (Alberto Ammann), un urbanista venezolano, y a Elena (Bruna Cusí), bailarina de Barcelona, que se mudan a Estados Unidos con sus visados aprobados para empezar una nueva vida.

Su intención es impulsar sus carreras profesionales y formar una familia en "la tierra de las oportunidades". Pero al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York son conducidos a la sala de inspección secundaria, donde serán sometidos a un desagradable proceso de inspección por los agentes de aduanas y a un interrogatorio psicológicamente extenuante, en un intento de descubrir si tienen algo que ocultar.

7. 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice

Víctor Erice ha regresado por todo lo alto y tras 30 años sin firmar una película como director con su cuarto largometraje, una historia sobre identidad y memoria en la que volverá a trabajar con Ana Torrent, la niña de ojos profundos que debutó con él en 1973 con El espíritu de la colmena. Una oda al cine como manifestación artística a través de una narración pausada y que pasará a la historia de un cineasta legendario de nuestro cine.

En esta película, Julio Arenas (José Coronado), un célebre actor español desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por un director de cine que fue su íntimo amigo.

6. 'Creatura', de Elena Martín

Elena Martín es una de las directoras más prometedoras del panorama español y su Creatura es una propuesta arriesgada que rompe con los tabúes y los prejuicios del deseo sexual femenino. Todo ello a través de la perspectiva de Mila, que debe hacerse cargo de sus traumas y dilemas de identidad.

Destacan muchas cosas en Creatura, como su forma de atreverse a explorar lo invisibilizado y cuestionado o el papel de la propia directora como protagonista junto a Oriol Pla. Pero lo que permanece es el criterio artístico mediante el cual se narra el proceso de reconciliación del personaje con su propio cuerpo. Porque forma parte de un movimiento valiente y que no se suele ver en pantalla, por mucho que pueda resonar con otras experiencias que pueden haber vivido muchas mujeres, que forman parte de la mitad de la población.

5. 'Robot Dreams', de Pablo Beger

Basada en la popular novela gráfica de Sara Varon, cuenta la historia de Dog, un perro solitario que vive en Manhattan. Un día decide construir un robot para tener compañía y poco a poco va creciendo su amistad hasta volverse inseparables. Sin embargo, una noche de verano, Dog se ve obligado a abandonar al robot en la playa.

La película se proyectó en el Festival de Cannes y desde entonces no ha dejado de maravillar a todo el que se acerca a verla sin los prejuicios que puede causar el hecho de que sea un largometraje de animación. Porque se trata de un relato muy dulce y emocionante sobre la amistad que consigue expresarlo todo sin la necesidad de recurrir al diálogo.

4. '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola Solaguren

Otra de las grandes reflexiones sobre la identidad que nos ha traído este año viene de la mano de Estíbaliz Urresola Solaguren, que retrata la infancia trans como nadie lo había hecho antes, entre otras cosas porque existe poca representación de la realidad de las personas trans en pantalla.

Todo ello a través de Cocó, una niña que siente que no encaja, que no entiende muy bien por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz) está sumida en una crisis profesional y sentimental, y aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa donde viven su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain) -y el mejor personaje de la película-, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel.

3. 'Saben aquell', de David Trueba

Entre lo más destacado del año, no podía faltar la mención al extraordinario biopic del humorista de la Transición española Eugenio. Se sitúa en los primeros años de su carrera, cuando conoció a Conchita, su gran amor (y a quien interpreta de manera extraordinaria Carolina Yuste). Aprendió a tocar la guitarra para acompañar a Conchita y así fue como empezó la carrera musical de ‘Els dos’.

Cuando Conchita se tiene que ausentar durante dos semanas de Barcelona, convence a Eugenio de que lleve las actuaciones a cabo él solo. Y cuando regresa, Eugenio se ha convertido en un fenómeno del humor underground de la ciudad. Entre los dos irán construyendo al personaje, que se convertirá en un éxito inesperado en una España deprimida que busca desesperadamente reírse con ese singular cómico que empieza todos sus chistes con “Saben aquell que diu…”

2. 'Un amor', de Isabel Coixet

La mejor Isabel Coixet que recordábamos ha regresado en muy buena forma con la formidable adaptación de la novela de Sara Mesa. Unos deslumbrantes Laia Costa y Hovik Keuchkerian son los protagonistas de un largometraje en el que también destaca especialmente Hugo Silva. Cuuenta cómo, tras huir de su estresante vida en la ciudad, Nat, de 30 años, se refugia en el pequeño pueblo de La Escapa, en la España rural más profunda.

En una casa de campo destartalada, con un perro callejero, la joven intentará reconducir su vida. Tras lidiar con la hostilidad de la persona que le alquila la casa y la desconfianza de los habitantes del pueblo, Nat se ve obligada a aceptar una inquietante proposición sexual que le hace su vecino Andreas. Este extraño y confuso encuentro dará lugar a una pasión obsesiva y desbordante que envolverá por completo a Nat y la hará cuestionarse el tipo de mujer que cree ser.

1. 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona

El impresionante relato de supervivencia que vivieron los 29 pasajeros que sobrevivieron al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972 pasará a la historia como una de las mejores películas de J.A. Bayona (El orfanato, Lo imposible), que afortunadamente también está teniendo presencia en el panorama internacional y la carrera al Oscar.

Consiga o no colarse entre las nominadas en representación de nuestro país, lo cierto es que el largometraje es una obra espectacular y magnífica, y también de lo mejor que nos ha regalado este año, aunque hayamos tenido que esperar 13 años para poder verla finalmente desde que al cineasta se le ocurrió adaptar la obra de Pablo Vierci.

Más | Accidente aéreo en los Andes y supervivencia en el hielo: la increíble historia real tras 'La sociedad de la nieve'

Sigue los temas que te interesan