Tiffany Haddish afirma que "buscará ayuda profesional" tras su segunda detención por conducir ebria

Tiffany Haddish ha sido arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol tras haberse quedado dormida mientras conducía en Beverly Hills. Es el segundo arresto por la misma razón para la actriz, quien también fue arrestada en circunstancias similares en enero de 2022 en el área de Atlanta

Los agentes de policía locales respondieron a una llamada para comprobar el bienestar de una persona cuyo coche se había detenido en medio de unos carriles de tráfico el viernes a las 5:45 de la mañana. Cuando llegaron, encontraron a Haddish dormida en el asiento del conductor. Fue detenida pacíficamente y puesta en libertad más tarde ese mismo día. No se produjo ningún accidente.

Haddish, protagonista de la serie The Afterparty en Apple TV+, declaró que tuvo un largo día en Acción de Gracias, que empezó por dar de comer a personas desfavorecidas en 'The Laugh Factory', seguido de una actuación en la 43.ª fiesta anual del 'Club de la comedia', día que terminó yendo a ver a Yächtley Crëw actuar en el teatro El Rey.

View this post on Instagram A post shared by Tiffany Haddish (@tiffanyhaddish)

La actriz reveló que su coche Tesla se aparcó solo cuando se quedó dormida en la carretera, pero estaba bloqueando una parte de la calle. A pesar de la detención, Haddish dijo que estaba de buen humor y elogió al Departamento de Policía de Beverly Hills por su profesionalidad.

Hablando en exclusiva con Kevin Frazier de ET, Haddish se comprometió a que "esto nunca volverá a suceder" después de haber sido citada por conducir bajo los efectos del alcohol por segunda vez en dos años. "Voy a buscar ayuda profesional para aprender a mantener el equilibrio y los límites", señaló.

Este incidente supone la segunda detención de Haddish por conducir bajo los efectos del alcohol. La primera tuvo lugar en enero de 2022. En ese momento, fue arrestada en Atlanta después de que los agentes respondieran a una llamada similar informando de alguien durmiendo al volante. Haddish se enfrentó a cargos por conducir sobrepasando la tasa de alcoholemia y por aparcar de forma indebida en una carretera. Fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 1.666 dólares.

Tras aquella primera detención, Haddish bromeó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon diciendo que había estado "rezando a Dios para que me enviara un nuevo hombre. Un buen hombre. Y Dios se adelantó y me envió cuatro... de uniforme. No me lo esperaba. No me lo esperaba en absoluto. Ahora tengo un gran abogado y vamos a solucionarlo. Tengo que mejorar un poco mi forma de pedirle las cosas a Dios".

