El creador de 'The Bear' ya tiene nueva serie: adaptará en FX la novela "All The Mothers Hate Me'

Con el fin de la huelga de guionistas, el desarrollo de series ha vuelto a ponerse en marcha y empiezan a conocerse detalles de los proyectos que llegarán en las próximas temporadas. Entre ellos destaca la que será la nueva serie de Christopher Storer, el creador de The Bear.

FX, la cadena que confió en su primera serie, y Storer ganaron una competida subasta (en la que pujaron al menos doce compañías, según informa The Hollywood Reporter) por los derechos de adaptación de la novela All the Other Mothers Hate Me de Sarah Harman.

La novela, que será la primera de la autora, aún no se ha publicado, pero se convirtió en uno de los títulos de los que todos hablaron en la reciente Feria del Libro de Fráncfort. No verá la luz en las estanterías hasta 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Harman (@sarahharmantv)

Por ahora, lo único que se sabe de la premisa general de esta historia es que sigue a una mujer estadounidense que sospecha que su hijo puede haber matado a un estudiante adinerado en su escuela privada del oeste de Londres. La editorial Fourth State lo describe como "un thriller satírico y con estilo".

Harman es una periodista afincada en Londres, que ha pasado más de una década informando sobre las principales noticias de todo el mundo, más recientemente como corresponsal en el extranjero para NBC News. Anteriormente, fue presentadora de un noticiario para Deutsche Welle TV en Berlín. Es antigua alumna de la Academia Faber.

Según Kate Bowden, directora de la editorial, se trata de "una novela divertidísima y absolutamente irresistible, con una voz fresca y original y una trama que mata". Y añadió: "Sarah Harman es el nuevo talento de ficción más excitante de 2025 y estamos encantados de darle la bienvenida a Fourth Estate".

Harman dijo "Quería escribir sobre el fracaso y lo que significa empezar de nuevo cuando la vida no alcanza el sueño. Estoy encantada de unirme a la familia de Fourth Estate". Katie Bowden aceptó inmediatamente todas las asperezas de Florence y es la persona perfecta para llevar esta historia al mundo. Estaré eternamente agradecida a Hellie y a su equipo de WME por hacer realidad mi propio sueño".

The Bear, la serie de Christopher Storer obtuvo 13 nominaciones a los Emmy por su primera temporada, incluidas las de mejor serie de comedia y mejor guion para una serie de comedia, así como nominaciones interpretativas para sus protagonistas Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Jon Bernthal y Oliver Platt.

Sigue los temas que te interesan