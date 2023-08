Estos son los estrenos de películas más esperados en septiembre: de 'Misterio en Venecia' a 'El creador'

Aunque la huelga de guionistas ha retrasado hasta nueva fecha la película de Luca Guadagnino con Zendaya, la cartelera de septiembre llega cargada de estrenos cinematográficos de gran nivel, entre los que se encuentran el esperado regreso de Víctor Erice tras tres décadas sin dirigir un largometraje o la ganadora de la Palma de Oro de Cannes.

También podremos ver el nuevo thriller de Daniel Calpalsoro, una sátira en clave de comedia terror en la que Pablo Larraín imagina a Pinochet como un vampiro o el último desfile de estrellas con el Hércules Poirot de Kenneth Branagh.

Entre los estrenos del mes también llegan la película francesa con la que el polémico Johnny Depp vuelve a la gran pantalla y el 51º largometraje dirigido por Woody Allen, esta vez rodado en Francia. Y a streaming tras su paso por salas, la premiada película irlandensa The Quiet Girl, disponible en Movistar Plus+.

'Passages'

Fecha de estreno : 1 de septiembre

: 1 de septiembre Dónde verla: cines

El matrimonio de Tomás y Martin, una pareja gay residente en París, entra en crisis cuando Tomas inicia una aventura impulsiva y apasionada con una joven maestra, Agathe. Cuando Martin inicia a su vez un romance, Tomas deberá enfrentar sus decisiones y quizá no esté preparado, o no desee, hacerlo.

Pasión, celos y narcisismo marcan la relación entre los protagonistas de esta película protagonizada por Ben Whishaw y Adéle Exarchopoulus, y dirigida por Ira Sachs (Verano en Brooklyn), que llega a la cartelera tras su paso por la Berlinale y con el premio del público del Atlántida Film Fest.

'Creatura'

Fecha de estreno : 8 de septiembre

: 8 de septiembre Dónde verla: cines

Tras mudarse con su pareja a un nuevo hogar, Mila se da cuenta de que su pérdida de deseo se encuentra en sí misma. A partir de ahí, empieza un viaje en el que revisita experiencias de su infancia y adolescencia con la esperanza de reconciliarse con su propio cuerpo.

El segundo largometraje de Elena Martín (Júlia ist) llega con el galardón a la mejor película europea de la Quincena de realizadores de Cannes 2023, una propuesta que ha sido descrita como "arriesgada" y "deslumbrante" con guion de la directora junto a Clara Roquet (Libertad) y protagonizada por ella misma.

'Misterio en Venecia'

Fecha de estreno : 15 de septiembre

: 15 de septiembre Dónde verla: cines

Tras Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, Kenneth Branagh vuelve a visitar la obra de Agatha Christie, aunque en este caso lo hace más libremente y sin adaptar una obra en concreto.

En esta película ambientada en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, Hércules Poirot, ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo, cuando uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del exdetective descubrir una vez más al asesino. Junto a Branagh están en el reparto Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan y Tina Fey, entre otros.

'Todos los nombres de Dios'

Fecha de estreno : 15 de septiembre

: 15 de septiembre Dónde verla: cines

Inma Cuesta, Roberto Enríquez y Luis Tosar protagonizan la nueva película de Daniel Calparsoro, un thriller de acción escrito por Gemma Ventura (53 días de invierno), que sigue a Santi (Tosar) un hombre que es tomado como rehén tras un atentado por Hamza, el único terrorista superviviente.

Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid con un chaleco cargado con explosivos. Los servicios de inteligencia, emergencia e incluso los medios de comunicación, unirán fuerzas para salvarle la vida en un impresionante despliegue de medios con consecuencias inesperadas.

'El conde'

Fecha de estreno : 15 de septiembre

: 15 de septiembre Dónde verla: Netflix

En esta comedia negra de terror, Pablo Larraín imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile, una sátira que representa a Augusto Pinochet como un vampiro (Jaime Vadell) que vive recluido en una mansión abandonada en el gélido extremo sur del continente.

Después de 250 años, Pinochet decide dejar de beber sangre y renunciar al privilegio de la vida eterna. No puede soportar más que el mundo lo recuerde como un ladrón. Pese a que sus familiares son unos arribistas y fuente de decepción para Pinochet, una relación inesperada lo anima a seguir adelante, pero esta vez con una vida de pasión contrarrevolucionaria.

'Reality'

Fecha de estreno : 15 de septiembre

: 15 de septiembre Dónde verla: Filmin

Basada en la obra de teatro Is This a Room, escrita y dirigida por la propia Tina Satter, esta película es a su vez es la recreación de la transcripción real de una conversación que mantuvieron dos agentes del FBI con la veterana de las Fuerzas Armadas y traductora de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense Reality Winner, el 3 de junio de 2017.

Winner, interpretada en pantalla por Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus) fue acusada tras aquel encuentro de la filtración no autorizada de información clasificada sobre la intervención del gobierno ruso en las elecciones presidenciales en EE. UU. de 2016 que ganó Donald Trump. Fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel, en la que fue la mayor condena de la historia impuesta por una corte federal por la filtración no autorizada de información gubernamental a un medio de comunicación.

'Cerrar los ojos'

Fecha de estreno : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Dónde verla: cines

Víctor Erice regresa tras 30 años sin firmar como director con el que será su cuarto largometraje, una historia sobre identidad y memoria en el que volverá a contar con Ana Torrent, la niña de ojos profundos que debutó de su mano en 1973 con El espíritu de la colmena.

En Cerrar los ojos, Julio Arenas (José Coronado), un célebre actor español desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por un director de cine que fue su íntimo amigo.

'Monstruo'

Fecha de estreno : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Dónde verla: cines

Cuando su joven hijo Minato empieza a comportarse de forma extraña, su madre siente que algo va mal. Al descubrir que el responsable de todo ello es un profesor, irrumpe en la escuela exigiendo saber qué está pasando. Pero a medida que la historia se desarrolla a través de los ojos de la madre, el profesor y el niño, la verdad va saliendo a la luz.

Llega a los cines la ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, la última película del japonés Hirokazu Koreeda, calificada como una de sus obras más ambiciosas en la que narra un drama con crítica social al estilo Rashomon.

'The Creator'

Fecha de estreno : 29 de septiembre

: 29 de septiembre Dónde verla: cines

Gareth Edwards (Rogue One) firma este thriller posapocalíptico protagonizado por Gemma Chan, Alison Janney, John David Washington y Ken Watanabe ambientado en medio de una guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial.

Sigue a Joshua, un curtido exagente de las fuerzas especiales que sufre por la desaparición de su esposa cuando es reclutado para cazar y matar al Creador, el arquitecto de una IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra, e incluso a toda la humanidad. Una vez en territorio enemigo descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una IA que ha adoptado la forma de una niña pequeña.

Sigue los temas que te interesan