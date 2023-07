Muere Andrea Evans, actriz nominada al Emmy por 'One Life To Live', a los 66 años

Muere Andrea Evans, actriz de 'One Life To Live' y 'The Young And The Restless' nominada al Emmy, a los 66 años

Andrea Evans, la actriz dos veces nominada al Emmy de series diarias que saltó a la fama como Tina Lord en la serie de ABC One Life To Live, falleció el domingo en su casa de Pasadena tras una batalla contra el cáncer de mama, según informó el director de casting Don Carroll a The Hollywood Reporter. Tenía 66 años.

La interpretación de Evans como adolescente problemática tuvo un rápido éxito entre los espectadores cuando se incorporó a la serie en 1979, papel en el que permaneció hasta 1981, cuando lo dejó para interpretar a Patty Williams en The Young and the Restless de CBS, donde estuvo de 1983 a 1984. Regresó a One Life to Live en 1985 y fue nominada por el mismo personaje a un Emmy diurno en 1988.

Dos años después de su nominación al Emmy, abandonó repentinamente la serie y permaneció fuera de la vista del público durante casi 10 años. En 2008 reveló en una entrevista de la revista People que había abandonado su carrera y Nueva York porque era víctima de un acosador.

Our deepest condolences on the passing of Andrea Evans who graced Y&R with her talents as "Patty Williams" from 1983-1984. #OLTL #boldandbeautiful #Passions pic.twitter.com/8W4dqiNjQ0 — Young & The Restless (@YRInsider) July 10, 2023

Decidió alejarse del foco público cuando las acciones del hombre se hicieron cada vez más violentas. En 1987, el acosador la abordó en el vestíbulo del estudio de One Life to Live en Manhattan y poco después se cortó las venas en la entrada del estudio. Tras ser ingresado en un hospital psiquiátrico, el hombre declaró a Evans como su familiar más cercano y empezó a enviarle amenazas de muerte escritas con sangre.

Unos años después del incidente, el hombre fue detenido frente a la oficina del Secretario de Estado en Washington D. C., portando un cuchillo de carnicero y una foto de Evans, según People. El miedo, dijo, "me cambió para siempre". Con el tiempo empezó a aceptar papeles, pero seguía aterrorizada de participar en actos públicos.

Volvió a One Life To Live y a su papel más famoso en 2008 y de nuevo en 2011, diciendo: "Es hora de dar al público lo que quiere. Y es hora de que yo cierre por qué me fui en primer lugar".

Tras su papel en One Life To Live, Evans interpretó a Patty Williams en The Young and the Restless de la CBS, Tawny Moore en The Bold and the Beautiful de la CBS, Rebecca Hotchkiss en Passions de la NBC y Patty Walker en The Bay de Amazon Prime. Evans recibió su segunda nominación al Daytime Emmy en 2015 por su actuación en la serie web DeVanity.

Our heartfelt condolences go out to the loved ones of Andrea Evans. She will forever be a part of the Bold and Beautiful family. 💙 pic.twitter.com/f6O3C68BJg — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 11, 2023

Nacida en Aurora, Illinois, Evans había aparecido en concursos de belleza y teatro regional cuando fue contratada como extra en el clásico de terror de Brian de Palma de 1978 La furia. Ese año también apareció en la miniserie The Awakening Land, y pronto llamó la atención de la legendaria directora de casting de telenovelas Mary Jo Slater, que la eligió para el codiciado papel de Tina Lord, la respuesta de One Life To Live a Erica Kane de All My Children.

Recientemente había terminado de trabajar en sus próximas memorias My One Life To Live.

