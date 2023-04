La saga 'Crepúsculo' está cerca de convertirse en serie de televisión

Crepúsculo será serie de televisión. Tras el anuncio de que HBO Max hará una nueva adaptación de los libros de Harry Potter, ahora es la exitosa saga vampírica de Stephenie Meyer la que dará el paso de franquicia cinematográfica al formato episódico.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, el estudio Lionsgate Television está desarrollando una versión de los libros de esta historia de fantasía romántica, aunque por el momento no hay noticias sobre los guionistas responsables de la adaptación o el canal o plataforma en el que se emitirá la serie.

Lo que sí está confirmado son los productores ejecutivos del proyecto, Wyck Godfrey, que con su compañía Temple Hill produjo las cinco películas de Crepúsculo, y Erik Feig, el antiguo copresidente de Lionsgate Motion Picture Group. Se espera que Meyers, la autora de las novelas se vincule oficialmente al equipo de la serie.

[Todas las nuevas series que ha anunciado Max: de ‘Harry Potter’ a ‘Juego de tronos’ y 'Expediente Warren']

Entre 2005 y 2008 se publicaron cuatro novelas de Crepúsculo: Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y Amanecer. En 2020, Meyers publicó Sol de medianoche, que narraba la historia del primer libro desde la perspectiva de Edward en lugar de la de Bella.

La franquicia cinematográfica que convirtió en estrellas a sus protagonistas, Robert Pattinson y Kristen Stewart, tuvo cinco películas que se estrenaron entre 2008 y 2012, y recaudaron en total más de 3.000 millones de dólares en taquilla.

El origen de 'Crepúsculo'

Meyer ha contado que la idea para Crepúsculo le llegó en un sueño el 2 de junio de 2003. El sueño era sobre una chica humana y un vampiro que estaba enamorado de ella pero tenía sed de sangre. Con base en este sueño, Meyer escribió el primer borrador de lo que sería el capítulo 13 del libro.

En cuestión de tres meses había transformado su sueño en una novela completa, aunque ha confesado que no tenía la intención de publicar la obra y solo la estaba escribiendo para su propio disfrute. A su hermana le gustó tanto lo que leyó que convenció a la autora para que enviara el manuscrito a los agentes literarios.

De las quince cartas que escribió, cinco quedaron sin respuesta, nueve fueron rechazos, y la última fue una respuesta positiva por parte de Jodi Reamer de Writers House. La primera novela de Crepúsculo fue publicada en 2005 con 75.000 ejemplares en su primera edición. El resto es historia.

El estudio Lionsgate

La noticia llega en un momento en el que Lionsgate ha estado negociando con varios postores la posible escisión de sus estudios y de la cadena de cable Starz a finales de septiembre de 2023.

Lionsgate TV también anunció recientemente planes para traer de vuelta Spartacus con una serie secuela del creador Steven S. DeKnight. Lionsgate TV produjo Spartacus: Blood and Sand y la miniserie precuela Gods of the Arena.

Lionsgate y Starz también revivieron recientemente la serie Party Down, y el estudio ha estado explorando una secuela de la dramedia de Showtime Weeds, ya que los reboots siguen siendo más fáciles de comercializar y al mismo tiempo ayudan a aumentar el valor de los títulos de catálogo.

Sigue los temas que te interesan