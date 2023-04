Esta es la película que Hugh Grant borraría de su carrera si pudiera

Hugh Grant, como todo el mundo, tiene remordimientos y hay cosas que no haría si pudiera volver al pasado. Concretamente, tiene muy claro la película que más se arrepiente de haber hecho y que borraría de su carrera como actor.

El británico estuvo hace unos días en The Late Late Show with James Corden dentro de la promoción de su última película, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, en la que encarna al pícaro Forge Fitzwilliam.

El cómico James Corden le hizo participar en el juego Spill Your Guts or Fill Your Guts, en el que tenía que elegir la película que eliminaría de su filmografía o comer un trozo de Shepherd's pie o pastel de pastor con mayonesa de gusanos.

El actor tuvo clara su respuesta: Amor en el bosque (The Lady and the Highwayman). Se trata de una tv movie de capa y espada estrenada en 1989, de la que seguramente muchos no hayáis oído hablar jamás. En la película, una joven se enamora de un apuesto bandolero (Lord Lucius Vyne interpretado por Hugh Grant), que la salva de su brutal marido y al que mata en un duelo. Cuando el rey Carlos II de Inglaterra es restaurado en el trono, se trasladará a la Corte, pero se convertirá en la mayor enemiga de la examante del rey, lo que la volverá a poner en peligro.

"Soy un hombre de la carretera. Estoy destinado a ser sexy", dijo Grant. En cambio, la película fue de "Bajo presupuesto, mala peluca, mal sombrero. Me parezco a Deputy Dawg", en referencia al conocido personaje de dibujos animados de Terrytoons.

"Cuando estoy tenso, mi voz sube dos octavas. El ayudante Dawg salía saltando de los árboles cuando pasaba un carruaje y decía: '¡Ponte en pie y entrégate!'".

La realidad es que todo el mundo tiene un pasado, especialmente los actores, y cuando Hugh Grant participó en esta tv movie solo llevaba 4 años de carrera y era uno de sus primeros papeles protagonistas.

Hugh Grant junto a Andie MacDowell en la película 'Cuatro bodas y un funeral'.

Cuatro bodas y un funeral (1994), llegaría 5 años más tarde y supondría un antes y un después en la carrera del actor, que se consagró como galán en el cine con otras películas como Notting Hill (1999), El diario de Bridget Jones (2001) o Love Actually (2003).

Hugh Grant también ha saltado a la televisión en los últimos años, tras algunos papeles testimoniales en sus inicios, protagonizando primero Un escándalo muy inglés en 2018 y The Undoing en 2020. Próximamente podremos ver su siguiente proyecto, The Palace, una miniserie de HBO que protagonizará junto a Kate Winslet.

