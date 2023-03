Vuelve ‘Expediente X’: tendrá un reboot con un reparto diverso y un director de Marvel al cargo

Borrón y cuenta nueva para Expediente X. Ryan Coogler, el director de Black Panther de Marvel estaría trabajando en el regreso de la serie de ciencia ficción para contar su historia desde cero con nuevos protagonistas. Al menos, así lo ha avanzado Chris Carter, el creador de la serie original estrenada en 1993.

Carter reveló esta información durante una entrevista en el programa de radio de la CBC On the Coast With Gloria Macarenko mientras hablaba del próximo 30 aniversario del estreno de la serie en Fox: "Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler, que va a volver a montar Expediente X con un elenco diverso".

Durante la entrevista, Carter también señaló que cualquier nueva versión de la serie llegaría en un mundo mucho más lleno de teorías de conspiración que cuando debutó la serie original: "Ryan ya tiene gran parte del trabajo hecho en ese sentido, estamos rodeados de conspiraciones".

'Expediente X', la serie original

La serie original se emitió de septiembre de 1993 a mayo de 2002 en Fox, con David Duchovny y Gillian Anderson interpretando a los agentes especiales del FBI Mulder y Scully. Durante su emisión original, el programa abarcó nueve temporadas y 202 episodios en total.

En 2016, Duchovny y Anderson volvieron para retomar sus icónicos personajes y se emitió una décima temporada de seis episodios. Tras el éxito de audiencia de esta vuelta, Expediente X regresó para una temporada 11 de diez episodios, que se emitieron de enero a marzo de 2018.

Además de la serie de televisión, también se han estrenado dos largometrajes: La película de 1998 Expediente X y la película independiente Expediente X: Quiero creer, estrenada en 2008, seis años después del final de la serie de televisión original.

Desde la última temporada, emitida hace casi cinco años, el estudio responsable de la serie 20th TV ha pasado a ser propiedad de Disney Televisión, compañía con la que Coogler tiene firmado un contrato en exclusiva durante cinco años.

Como parte de este acuerdo, Coogler y su productora Proximity están desarrollando una serie ambientada en Wakanda para Disney+. El cineasta también es productor ejecutivo de la próxima serie de Marvel Ironheart en Disney+, cuyo personaje principal, RiRi Williams (Dominique Thorne), fue presentado en pantalla en Wakanda Forever. La película recibió varios reconocimientos durante la última temporada de premios, incluyendo cinco nominaciones al Oscar.

Por ahora, solo Chris Carter se ha pronunciado al respecto. No se han emitido comentarios oficiales sobre estas declaraciones por ninguna de las otras partes implicadas.

