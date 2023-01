Steven Spielberg reconoce que habría dirigido 'Mare of Easttown' si le hubieran dejado

Steven Spielberg es uno de los directores de cine más célebres de todos los tiempos y aunque hubo un tiempo en el que se mostraba reticente a reconocer el buen trabajo de las plataformas de streaming y de producciones como Roma -a la que atacó durante la campaña de los Oscar-, ha tenido tiempo de rectificar.

El director no solo se ha planteado llegar a rodar su propia serie en un futuro, sino que además ha llegado a reconocer que habría dirigido a Mare of Easttown si le hubieran dejado en su momento.

Aún no se ha estrenado en España, pero Los Fabelman no ha logrado el éxito en taquilla que podían esperar en Estados Unidos y tampoco parece que vaya a alcanzar el ritmo de otras de sus producciones como Jurassic Park, En busca del arca perdida o incluso Ready Player One, que recaudó más de 575 millones de dólares en taquilla.

Sin embargo, Spielberg no aparta la vista del horizonte y según llegó a decir en el pódcast Smartless, "algún día dirigirá una serie de formato largo".

Mare of Easttown podría haber llevado su firma

Fotograma de 'Mare of Easttown'.

Durante la conversación que mantuvo con Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, Spielberg expresó su admiración por series como Mare of Easttown y también dijo que incluso la habría dirigido. "Si alguien me hubiera propuesto dirigir Mare Of Easttown, lo habría hecho", reveló, entre risas. "Es una historia hermosamente dirigida".

Aunque llegue un poco tarde, tampoco sería la primera vez que Spielberg trabaja en televisión, porque después de todo, fue donde dio sus primeros pasos antes de rodar una película, dirigiendo episodios de series clásicas como Colombo (1971) o Galería nocturna (1969). En 2001 llegó el clásico de HBO Hermanos de Sangre, su primera serie de éxito y un proyecto que él mismo produjo junto a Tom Hanks.

Otras propuestas en mente

Steven Spielberg también dijo que incluso estuvo "dispuesto a hacer Lincoln como una serie de seis horas", pero que finalmente no se llevó a cabo porque "nadie creía en eso". "Estaba listo para hacer un trato con HBO. El primer borrador de Tony Kushner tenía 550 páginas y tenía el material para hacerlo".

La serie al final no se hizo realidad, pero la película fue todo un éxito, llegando a más de 275 millones de dólares de recaudación en taquilla en todo el mundo.

