De 'Maestro' a 'La sociedad de la nieve': todas las películas que se estrenarán en Netflix en 2023

Con la entrada del nuevo año, Netflix ha presentado un primer avance de sus estrenos de cine para el 2023. Un recopilatorio de títulos que abarcan todos los géneros, formatos y públicos y que se podrán disfrutar en los próximos meses.

Entre todas las propuestas que llegan a la plataforma, se incluyen producciones internacionales como la secuela de acción de Tyler Rake, comedias románticas como Tu casa o la mía, o incluso Criminales a la vista, la segunda parte de la exitosa Criminales en el mar.

También habrá tiempo de ver lo nuevo de grandes directores como David Fincher, con su esperadísima The Killer, y Wes Anderson; y para lo mejor del cine español, con cineastas como Juan Antonio Bayona y Paco Plaza.

Acción, ciencia ficción y fantasía

El género de acción destaca dentro de la larga lista de novedades que llegan a la plataforma, con títulos como Tyler Rake 2 (Extration 2), la secuela de uno de los grandes éxitos de acción de Netflix, en la que Chris Hemsworth vuelve a ponerse en la piel del mercenario Rake.

También se nombran títulos como Heart of Stone, una trama de espías de alto voltaje protagonizada por Gal Gadot y Jamie Dornan; The Mother, con Jennifer Lopez como una letal asesina a sueldo a la que acompañan Joseph Fiennes y Gael García Bernal; y Lift, otra historia trepidante con toques de comedia en la que intervienen Kevin Hart y Úrsula Corberó. Además, el mismo género será el escogido por el actor Dev Patel para debutar como director con Monkey Man, un thriller sobre la avaricia y la venganza que él mismo protagoniza.

Por otro lado, los fans de la ciencia ficción podrán disfrutar de Rebel Moon, lo nuevo de Zack Snyder; y los que prefieran las distopías tendrán Leave the World Behind, escrita y dirigida por Sam Esmail y protagonizada por Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke. La producción ejecutiva corre a cargo de Barack y Michelle Obama.

Comedias románticas y thrillers

Para los amantes de la comedia romántica, Netflix ha anunciado Tu casa o la mía (Your Place or Mine), donde trabajan juntos Reese Witherspoon y Ashton Kutcher. Otros títulos del mismo género son Criminales a la vista (Murder Mystery 2), la continuación del exitoso whodunnit Criminales en el mar con Jennifer Aniston y Adam Sandler; A Family Affair, con Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King; La probabilidad estadística del amor a primera vista (Love at First Sight); y La gente como vosotros (You People).

Dentro de la categoría de thrillers, los fans de la serie Luther están de suerte, porque el detective regresará en el largometraje Luther: Cae la noche (Luther: The Fallen Sun), en la que John Luther se deberá enfrentar a un nuevo asesino en serie que está sembrando el terror en Londres.

Y también se apuntan al género detectivesco Benicio del Toro con Reptile y David Yates, que dirige a Emily Blunt, Chris Evans y Andy García en Pain Hustlers, una trama criminal dentro de una farmacéutica en quiebra.

Grandes cineastas internacionales

Este año también será importante para los grandes nombres de la industria del cine como David Fincher, que vuelve tras las cámaras en The Killer, con Michael Fassbender convertido en un asesino en crisis en la adaptación del cómic creado por el escritor Alexis Nolent y el artista Luc Jacamon.

Wes Anderson se incluye también en la lista, con su propia visión del universo de Roald Dahl en un nuevo proyecto aún sin título, y con Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley y Dev Patel como protagonistas.

Y por último Bradley Cooper, que afronta su segundo largometraje como director con Maestro, centrada en la figura del compositor Leonard Bernstein, protagonizada por él mismo junto a Carey Mulligan y Maya Hawke, y producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg.

Basadas en hechos reales

Junto a las propuestas de acción, ciencia ficción, thrillers y comedias románticas, Netflix también invita a los espectadores a conocer historias inspiradoras y basadas en hechos reales como la de la nadadora olímpica Diana Nyad, que a los 64 años fue la primera persona en completar el “Everest de la natación” de Cuba a Florida. La película Nyad narra su gesta, con Annette Bening como la heroína, acompañada de Jodie Foster y Rhys Ifans.

En Rustin, Colman Domingo se pone en la piel de Bayard Rustin, consejero de Martin Luther King Jr. que, por declararse abiertamente gay, fue obviado dentro de la lucha por los derechos civiles que él mismo ayudó a construir. Y también hay que incluir en los próximos biopics Shirley, en el que Regina King encarna a Shirley Chisholm, la primera congresista negra en presentarse a la presidencia de Estados Unidos.

En cuanto a los documentales, también llega Pamela Anderson: Una historia de amor (Pamela, a Love Story), un retrato íntimo y humano de la icónica Pamela Anderson, desde su orígenes en un pequeño pueblo hasta su estatus como sex symbol internacional, actriz, activista y madre.

Fantasía y cine familiar

Chicken Run: Dawn of the Nugget, la continuación de la inolvidable película que nos hizo enamorarnos de la gallina Ginger y su pandilla de personajes creados con plastilina por el estudio Aardman también aparece entre los grandes estrenos del 2023.

Junto a ella, otras novedades animadas serán Nimona, una aventura tecno-medieval sobre una cambiaformas adolescente que debe demostrar su inocencia; La elefanta del mago (The Magician’s Elephant), el periplo de un joven para encontrar a su hermana desaparecida con ayuda de un elefante mágico; y The Monkey King, una comedia llena de acción en la que un mono indómito se enfrentará a dioses, demonios y dragones.

Dentro del cine familiar, también habrá espacio para Leo, la nueva comedia musical de Adam Sandler, y para Un fantasma anda suelto por casa (We Have a Ghost), donde David Harbour, Jennifer Coolidge y Anthony Mackie presentan a Ernest, un fantasma amistoso que convierte a una familia en la nueva sensación en redes sociales.

Y por último, entre las historias ambientadas en mundos de fantasía, destacan la dirigida por Juan Carlos Fresnadillo Damsel, protagonizada por Millie Bobby Brown, Angela Bassett y Robin Wright; y Chupa, el debut en la dirección de Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, un mágico viaje en el que un adolescente descubre un chupacabras en el cobertizo de su abuelo.

Producciones marca España

Para terminar, Netflix enumera todas las producciones españolas con las que la plataforma ha decidido apostar por el contenido nacional original, con títulos de géneros y temáticas muy diversas para entretener a todos los públicos.

El primero de ellos es La sociedad de la nieve, la última gran producción de Juan Antonio Bayona que se basa en el libro escrito por Pablo Vierci, recreando el accidente aéreo que, en 1972, dejó a los miembros supervivientes de un equipo de rugby uruguayo a merced de los elementos, obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

También regresan Clara Galle y Julio Peña en A través del mar, la segunda parte de la exitosa A través de mi ventana; y viajaremos al futuro distópico que plantea Nowhere, con Anna Castillo como una joven embarazada que lucha por sobrevivir sola en medio del océano.

Paco Plaza recupera en Hermana Muerte a uno de los personajes más inquietantes de la exitosa Verónica, en un viaje en el que la joven Narcisa se convertirá en la Hermana Muerte.

Y, por último, la plataforma recuerda la llegada de Fenómenas, con Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta y Emilio Gutiérrez Caba; El club de los lectores criminales, el primer slasher español de Netflix; la comedia romántica dirigida por Alauda Ruiz de Azúa Eres tú, con Álvaro Cervantes, Silvia Alonso, Susana Abaitua y Gorka Otxoa; e Infiesto, un thriller ambientado durante la pandemia del COVID-19, escrito y dirigido por Felix Viscarret con Luis Zahera e Iria del Río.

