'El Oasis', la telenovela que protagonizó Shakira antes de facturar con su música: la sorprendente intrahistoria

Mucho antes de hacerse famosa y comenzar a facturar con su música, Shakira intentó hacerse hueco en el mundo de la interpretación. De hecho, cuando todavía no era nadie y no había publicado aún su primer álbum Pies descalzos, la artista colombiana protagonizó a los 17 años una telenovela llamada El Oasis.

Emitida en la cadena desaparecida CenproTV entre 1993 y 1995, El Oasis narraba la historia de un pueblo que había sido sepultado por un desastre natural. En los campamentos de refugiados surge el amor entre Luisa María Rico (Shakira) y Salomón Perdigón (Pedro Rendón).

Sin embargo, parece que la cantante no quiere saber nada de aquel trabajo y puede que sea esta la razón por la que la serie haya desaparecido del mapa y no esté disponible para verla online. De hecho, es posible que la propia cantante se avergüence de aquella experiencia y cabe la posibilidad de que haya adquirido los derechos de El Oasis para que nadie pueda acceder a ella.

Probando suerte en la interpretación

Los protagonistas de 'El Oasis'.

"Al cumplir trece años, lancé mi primer disco, Magia, al cumplir 15, salió Peligro, y con el tema Eres competí en el Festival de Viña del Mar, entre más de cien concursantes. Quedé tercera y aunque salí por la puerta grande, mi segundo disco no funcionó porque estaba lleno de errores, entre ellos el afán por salir al mercado", reconocía Shakira en una entrevista de 1996.

"Por eso mismo, me estanqué un poco y me dediqué a la actuación, como protagonista de El Oasis. Fue como irme de excursión por otro camino artístico en busca de la renovación del espíritu", dijo la cantante.

Años después, Shakira habló sobre su experiencia en el mundo de la interpretación, diciendo que "su vida es como un vaso de agua: transparente". "Todos pueden saber lo que hay en el fondo, porque me cuesta disimular, por algo soy mala actriz o si no que lo diga el director de El Oasis", confesaba.

A la pregunta de si la actuación fue un accidente en su vida, Shakira respondía que "no un accidente de esos en los que uno sale lesionado", sino "un accidente geográfico maravilloso".

"Fue una experiencia de la cual aprendí y conocí un mundo aún sin descubrir ante mis ojos y no me refiero simplemente a la actuación, me refiero a la vida de otros actores que le aportaron muchas cosas a mi vida interior. Tengo muy buenos recuerdos pero definitivamente no creo que tenga vocación para actriz", concretaba.

La leyenda de la desaparición

Durante los últimos años, ha comenzado a circular la leyenda de que Shakira se ha encargado de hacer desaparecer cualquier registro que hubiera de la serie y que incluso llegó a comprar los derechos de El Oasis.

Se desconoce si esto es verdad o no, aunque lo más probable es que la serie desapareciera con el cierre del canal que la emitía y que esté en algún archivo desconocido.

