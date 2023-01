Muere Adam Rich, el hermano más pequeño en la serie 'Con ocho basta', a los 54 años

Adam Rich, el actor infantil que cautivó a la audiencia televisiva de Estados Unidos en Con ocho basta (1977), ha fallecido a los 54 años. El actor murió en su casa de Los Ángeles, según ha comunicado la teniente del condado y forense Aimee Earl. La causa de la muerte estaba bajo investigación, pero finalmente no se consideró como sospechosa.

La carrera del actor fue limitada y se le conoce por interpretar a Nicholas Bradford con ocho años, el menor de los ocho hijos de la exitosa producción de ABC, que se emitió entre 1977 y 1981. Después de esto, Rich tuvo varios enfrentamientos con la policía relacionados con las drogas y el alcohol y buscó tratamiento en el Centro Betty Ford en Rancho Mirage.

El actor sufría de un tipo de depresión severa y se mostró muy abierto a hablar sobre enfermedades mentales, según dijo el publicista Danny Deraney, que también habló de que las personas cercanas a Rich se preocuparon al no poder contactar con él en las últimas semanas.

Adam Rich, en una de sus apariciones más recientes.

"Era un alma muy amable, generosa y cariñosa", dijo Deraney a The Associated Press. "Ser un actor famoso no es necesariamente lo que él quería ser... No tenía ego, ni una pizca".

Rich habló sobre su salud mental en redes sociales como Twitter y señaló en octubre que llevaba siete años sobrio. Dijo que no era perfecto, refiriéndose a sus arrestos policiales, las temporadas que había pasado en rehabilitación, las sobredosis que había sufrido y las "innumerables desintoxicaciones y recaídas", animando a sus seguidores a no rendirse.

"Los seres humanos no fueron creados para soportar enfermedades mentales", tuiteó el actor en septiembre. "El mero hecho de que algunas personas os consideren débiles o que tengan falta de voluntad es algo irrisorio... ¡porque en realidad es todo lo contrario! Hace falta ser una persona muy fuerte... un guerrero, por así decirlo... para combatir tales enfermedades".

Hace casi 27 años, la revista Might publicó que el actor había fallecido durante un intento de robo fuera de un club nocturno de Los Ángeles en 1996. El artículo en la revista pretendía ser una sátira de la obsesión de las celebridades de Estados Unidos, pero fracasó en el intento y pronto se supo la realidad con respecto a Rich.

"Creo que fuimos demasiado sutiles. La gente no entendió la broma", dijo Rich más tarde al Chicago Tribune en relación a la falsa noticia de la revista. "No quiero estar muerto".

Rich también protagonizó la serie Code Red (1981) y prestó su voz a un personaje de la serie de animación Dungeons & Dragons (1983). Repitió su papel más conocido en dos películas más de Con ocho basta y el resto de su carrera como actor se reduce a dos apariciones en un episodio de Vacaciones en el mar (1977), El hombre de los seis millones de dólares (1974), Silver Spoons (1982) y Los vigilantes de la playa (1982).

