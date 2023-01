Muere Owen Roizman, director de fotografía de 'El exorcista' y 'Tootsie', a los 86 años

Owen Roizman, el director de fotografía de títulos tan conocidos como The French Connection. Contra el imperio de la droga (1971), El exorcista (1973) y Tootsie (1982), ha fallecido a los 86 años. Así lo confirmó la Sociedad Estadounidense de Cinematógrafos (ASC), de la que Roizman fue miembro y presidente desde el año 1997 a 1998.

"Lamentamos mucho comunicar que el director de fotografía Owen Roizman, ha fallecido a la edad de 86 años después de padecer una larga enfermedad", decía la publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de American Cinematographer (@american_cinematographer)

Roizman llegó a estar nominado a los Premios Oscar en hasta cinco ocasiones a lo largo de su carrera. La primera de ellas fue con The French Connection, una película donde trabajó por primera vez junto a William Friedkin, y donde forjaría una unión que le llevaría a otros grandes éxitos como El exorcista unos años después.

En una entrevista con Los Angeles Times que concedió en 2011, Roizman recordó cómo consiguió el trabajo y la primera colaboración con Friedkin. The French Connection fue la segunda película en la que trabajó y Friedkin ya se había fijado en su trabajo anterior, en Stop! (1970).

"Friedkin me dijo: 'Me gusta tu trabajo en esta película y lo que quiero lograr en el siguiente largometraje es un tipo de fotografía callejera realista'. Yo le dije: '¿Por qué no? Debería ser capaz de hacer cualquier cosa que me digas. Soy director de fotografía'. Y por lo visto, le gustó mi actitud", dijo Roizman.

Así fue como llegó su segundo trabajo con Friedkin en 1973 para El exorcista, una película con la que recibió otra nominación a Mejor fotografía. Posteriormente, Roizman sería nominado a los Premios de la Academia por su trabajo en

El director de fotografía también obtendría nominaciones al Oscar por su trabajo en Network, un mundo implacable (1976), dirigida por Sidney Lumet, Tootsie de Sydney Pollack y Wyatt Earp (1994) de Lawrence Kasdan. En 2017, Roizman recibió un Premio Honorífico de la Academia.

[Todos los guiños y referencias que hace 'Miércoles' al universo de la Familia Addams]

También trabajó en otros títulos como Pelham 1, 2, 3 (1974), un gran éxito que vivió una secuela reciente; Sueños de un seductor (1974), una comedia dirigida por Herbert Ross que escribió y protagonizó Woody Allen; y La familia Addams (1991), un clásico contemporáneo que ha vuelto a ponerse de moda con la serie Miércoles.

Roizman nació el 22 de septiembre de 1936 en la ciudad de Nueva York y se crio en Brooklyn. Su padre era camarógrafo de Movietone News y al crecer rodeado de cámaras, se acabó convirtiendo en asistente del director de fotografía Gerald Hirschfeld en MPO Videotronics.

Entre las películas en las que participó, otros de sus títulos incluyen Casi, casi una mafia (1971) y El rompecorazones (1972) de Elaine May.

Sigue los temas que te interesan