Aitana: "No sé si seguiré siendo actriz. Me he formado, pero si el público dice que no valgo"

Desde el momento en el que Disney + dio a conocer que estaba preparando una serie con Aitana y Miguel Bernardeau como protagonistas, las críticas hacia la joven cantante no se hicieron esperar ya que una parte de la industria consideraba que había intrusismo laboral.

Una polémica que no ha tenido inconveniente en abordar este martes durante la presentación de La Última en Madrid. "El hate que me pueda llegar es algo que no puedo cambiar nada. Por supuesto que la gente estará predispuesta a fijarse qué está haciendo Aitana como actriz porque la conocen como cantante, pero no como actriz. Pero yo siempre que se tenga respeto, sabré valorar toda opinión".

Y se sincera. "No sé si seguiré siendo actriz. Para mí es muy importante la opinión del público porque es súpersabio y si hay un montón de gente que no valgo, a lo mejor es que no valgo. Yo me he formado para que esto esté lo mejor que pueda estar".

De hecho, lo de ser actriz no es algo que haya aparecido en su vida de la noche a la mañana. "Hacía tiempo que me llamaba la atención ser actriz. Mi pasión siempre ha sido cantar, pero cuando entré en Operación Triunfo empecé con esa aventura de la interpretación con los Javis y me empezó a llamar la atención. Cuando venían varios actores, me parecía algo divertido. No obstante, se quedó ahí y seguí con mi vida".

Pero apareció Miguel en su vida. "Ahí fue cuando empecé a ver cómo trabajaba su personaje y la pasión que daba a su trabajo. Me llamó la atención. Por entonces me ofrecieron diferentes castings, muchos de ellos que tenían que ver con la música. Entonces, empecé a probar hasta que en uno me querían como protagonista de una película".

Imagen de 'La Última' Julio Vergne

"Pero no me veía preparada mentalmente y de formación. Me dio miedo", reconoce la joven, que no tiene inconveniente en sincerarse y contar que le encanta ir a terapia. "Entonces empecé a prepararme con clases de interpretación aunque era difícil con mi vida. No fue ya hasta 2020 cuando se nos empezó a proponer la idea de esta serie y yo no quería perderme la oportunidad. Y luego que también se me ofreció hacer un disco. Así que era un reto que quería superar".

Y a juzgar por la opinión de su chico, parece que el reto se ha superado. "Hay una secuencia en la que estamos en un tejado y le estoy soltando un monólogo, recuerdo mirarla y darme cuenta de que es un pedazo de actriz. Aitana tiene una forma de sacar sus emociones muy rápido. Y eso me motivó mucho como compañero", explica el hijo de Ana Duato.

También confiaron en ella los creadores y guionistas de la serie, Joaquín Oristrell (Cuéntame cómo pasó, HIT) y Jordi Calafí (Malaka, Isabel). "Es un gran riesgo. No tenían necesidad de hacerlo y están arriesgando mucho. Ya solo por eso no solo es que merezcan un aplauso, sino un respeto", comenta Oristrell.

El guionista, que ha criticado que la serie esté calificada para mayores de 16 años, ha contado que La Última nació "simplemente viéndoles a ellos en una comida, se notaba que había una energía muy interesante. La serie lo que cuenta es una historia independientemente de ellos dos, con un toque feminista y en la que se le ha dado una vuelta al género".

Y pone énfasis en que, aunque la serie pueda parecer algo comercial o de imagen, "la serie es una serie en serio. Ellos fueron los primeros en que tenían la necesidad que se contara una historia y cuenta algo muy claro: la confluencia entre el dinero y la creación. Y es que el dinero a veces mancha la creación".

Imagen de 'La Última' Julio Vergne

¿Y habrá más vida en la interpretación para Aitana después de La Última? "Mi vida es la música, es lo que me inspira y me mueve. No lo cambio por nada. Me gusta también escribir mis canciones porque es plasmar lo que llevo dentro, es mi terapia. Eso es irremplazable, pero es verdad que me ha encantado la interpretación y me encantaría poder seguir, poder hacer un musical en el teatro porque es juntar todo con mucha disciplina. ¡Y también me encantaría estudiar dirección".

La Última se estrena este próximo viernes 2 de diciembre en Disney Plus. Producida por Ganga Producciones (Cuéntame cómo pasó, HIT), la serie cuenta la historia de Candela (Aitana Ocaña), una joven que trabaja en una empresa de logística. Su verdadera vocación es convertirse en cantante, así que hará todo lo posible por compaginar estos dos mundos.

Una noche, su vida cambia radicalmente, cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Justamente esa noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que también lucha por su propio sueño de ser boxeador profesional.

