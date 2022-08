Qué series te recomendamos ver este fin de semana en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video

El viernes ya está aquí y por fin ha llegado el momento de hacer planes y disfrutar del tiempo libre. Ir al cine suele ser una buena opción, pero si sois de los que prefieren quedarse en casa viendo un episodio tras otro, os traemos nuestra recomendación de tres series para ver el fin de semana del 5 al 7 de agosto en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

El primer título es The Sandman, uno de los estrenos más esperados de este verano en Netflix y la adaptación en pantalla de uno de los mejores cómics de la historia del sello Vertigo de DC. En segundo lugar, os recomendamos La leyenda de Vox Machina, una opción divertida y animada basada en el popular juego Critical Role que encontraréis en Amazon Prime Video. Y por último, incluimos Los ensayos, una serie para descubrir en HBO Max donde Nathan Fielder (The Disaster Artist) experimenta y documenta de una forma hilarante y disfrutona el mundo que le rodea.

Una de estreno: 'Sandman' (Netflix)

De qué va

Basándose en el aclamado cómic de Neil Gaiman, la serie examina los lugares y personas afectados por Morfeo (Tom Sturridge), el rey de los sueños, que intentará reparar las faltas y errores cósmicos y humanos que ha cometido en su inconcebiblemente larga existencia, tanto a nivel cósmico como humano.

Por qué debes verla

Desde que se anunció que Netflix se había animado a adaptar la compleja obra de Gaiman, los fans de los cómics sintieron cierto miedo, ya que la historia original es tan fascinante, enrevesada y cautivadora -y también visualmente imposible- que cualquiera que se atreviera a tocarla podría dar lugar fácilmente a un intento fallido.

Sin embargo, la producción estará a la altura y cuenta con el respaldo del autor, que ha supervisado los cambios que se han incorporado y que son los necesarios y propicios para acomodarse al medio en el que se encuentra. Tanto para los que ya conozcan su mitología como para los que lleguen de nuevas, Sandman es un producto capaz de honrar -e incluso complementar- la historia original.

Para maratonear: 'La leyenda de Vox Machina' (Amazon Prime Video)

De qué va

Esta serie de animación sigue la historia de Vox Machina, un grupo de siete variopintos héroes que se embarcan en una aventura para intentar salvar el reino de Exandria de las fuerzas mágicas más oscuras, en un intento desesperado por pagar la cuenta de un bar.

Por qué debes verla

La adaptación libre de la webserie Critical Role se adentra en la mitología de Dragones y mazmorras y la convierte en un producto atractivo y accesible para los que no conozcan este universo. Sus personajes lograron cautivar al publico desde que fueron creados hace y casi diez años después aterrizan en un formato animado que vuelve a tejer de forma brillante los hilos de la fantasía y la aventura más clásicas.

A lo largo de los episodios de La leyenda de Vox Machina, encontrarás una historia de amistad que, combinada con un estilo de animación y una narración épica, da lugar a una de las mejores series de animación que se han hecho en los últimos años.

Por descubrir: 'Los ensayos' (HBO Max)

De qué va

Con un equipo de construcción, una legión de actores y recursos aparentemente ilimitados, Fielder permite que la gente común se prepare para los momentos más importantes de la vida, ensayándolos en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo. Cuando un solo paso en falso podría destrozar todo tu mundo, ¿por qué dejar la vida al azar?

Por qué debes verla

Perfeccionando sus habilidades de hacer humor a través del estilo de humor falso documental, Nathan Fielder difumina los límites entre la realidad y la ficción y nos regala una serie única y rompedora que nos hace reír y también logra emocionarnos al mismo tiempo.

Si te gustó How To get with John Wilson, Los ensayos está hecha para ti, porque es una serie fácil de disfrutar y en la que queremos entrar para evadirnos del mundo real. Aún estás a tiempo de engancharte antes del final de temporada -solo se han emitido tres de los seis episodios-.

