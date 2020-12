No están todas, porque espero que el azahar me sorprenda y que José Tomás se arranque, pero en la última columna del año resumo a modo de recordatorio algunas de las citas que ya están fijadas en mi agenda 2021 que será, seguro, un buen año si suena la banda sonora de Whatever Will Be, Will Be (Que será, que será) compuesta en 1956 por Jay Livingston y Ray Evans para la banda sonora de El Hombre que Sabía Demasiado.

En primavera llegará a los quioscos la traducción de las memorias periodísticas de Lionel Barber (65), el director del Financial Times que sobrevivió a la venta del diario de la compañía británica Pearson a la japonesa Nikkei. No es la primera vez que los ingleses pierden un icono de su imperio, colonias aparte. Hace años que Land Rover, por mucho que Olivia Colman los conduzca en The Crown, son propiedad del indio Ratan Tata (82).

Entrevistado por El País, Barber contó que lo más difícil tras la venta fue mediar entre una redacción que exigía que la nueva propiedad garantizase por escrito la independencia editorial y los intereses de su nueva empresa editora liderada por Tsuneo Kita (84). Los japoneses pagaron 1.173 millones de euros. Barber estaba en medio, navegando contracorriente como el salmón en un periódico salmón. En su despedida la redacción aporreó las mesas, una tradición de Fleet Street a para despedir a sus mejores periodistas.

El director de cine Peter Jackson.

El 23 de julio espero estar en Tokio, la megalópolis que no pudo celebrar sus Juegos por la pandemia. En los últimos Juegos de Río de Janeiro pude ver salir disparado como un cohete, de la cabeza de Mario Bros, a Shinzo Abe (66). No será él quien presida la ceremonia sino Yoshihide Suga (72), actual primer ministro. ¿Echarán las marcas el resto en estas Olimpiadas reagendadas?

Que me esperen las Perseidas la noche del 27 de agosto porque ese día se estrena Get Back, el documental de Peter Jackson (59) que narra la creación de Let It Be en 1970. La película se construye sobre material original filmado por el director Michael Lindsay-Hogg para un documental sobre el disco. ¿Te imaginas lo que puede hacer el Álex de la Iglesia anglo si le dejan solo en la filmoteca Beatle? El tráiler, de cinco minutos, promete una película optimista para un año que será bueno.

Repito, el 2021 será un buen año para los seguidores de The Beatles. El disco de las navidades para mí es el McCartney III. No daba un duro por un disco en el que Paul-toca-todos-los-instrumentos como respuesta al confinamiento.

Lavatory Lil es mi road song del año. El bicho nos dejó sin verle en Montjuic, así que estos meses raros me he conformado con recordar aquella noche en la Zeleste -Paul tenía 48 tacos y yo 25- una noche homenaje a Buddy Holly y a Eddie Cochran para promocionar la edición legal de su disco pirata ruso, el Снова в СССР (Volver a la URSS). El concierto costó 2.800 pesetas.

Soul. La película ya puedes verla si eres abonado a Disney +. Pete Docter (52) es uno de los pocos cineastas queridos por la crítica y por la taquilla. Su currículum se resume en una cifra, eso sí, menuda ristra de ceros: 2.000 millones es la facturación de su filmografía. Un recordatorio de títulos con los que te pusiste hasta arriba de palomitas: Monsters Inc, Up o Inside Out. La idea es simple, mezclar animación con la crisis de la mediana edad. Explicado de otra manera, dibujos animados para adultos con síndrome de Peter Pan que puedan verse en familia. Eso es lo que llamo pasar del micro nicho a la portada de Variety.

Inevitable no salivar imaginando el nuevo proyecto del chef mejicano Roberto Punto MX Ruiz. El nuevo local estaba previsto para el pasado mes de noviembre, tras haber perdido la estrella de Punto MX para Madrid, pero que seguro recuperará pronto en su nuevo proyecto. “El cierre de Punto MX se debio a una combinacion de factores, la reforma del edificio, reorganización del accionariado y el replanteamiento del proyecto que tras ocho años de vida el Covid puso en cuestión”. Muy pronto habrá noticias de Roberto Ruiz.

La llegada del Ritz Mandarín o el Mandarín Ritz en primavera, con Bel Natividad, ex directora de Marketing del Macba y ligada también al hotel de María Reig en Barcelona, como Directora de Marketing y Comunicación la espero con muchas ganas. Su apertura terminará de consolidar el nuevo eje del lujo y el turismo en Madrid. Sin el Mandarín, el Four Seasons del israelí-canadiense Mark Scheinberg (cofundador de Poder Stars) está triste porque no hay derby. El jardín del Mandarín, con todas las medidas de seguridad que estén vigentes, volverá a ser el centro de poder que siempre fue.