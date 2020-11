Elena Cañizares, la enfermera de Ciudad Real a la que quieren echar de su piso por tener Covid

Imagine por un momento que usted se dedica a combatir al coronavirus en primera línea y que se contagia. Ahora imagine que las personas con las que convive le invitan a que se vaya de su casa, en contra de todas las normas de prevención y solo por no tener a un infectado cerca. Eso es lo que le ha pasado a Elena Cañizares, natural de Almagro (Ciudad Real) que hace prácticas de enfermería en Madrid. Su nombre se ha hecho viral este lunes por un hilo de Twitter en el que cuenta todo esto.

"Me ha pillado en el piso de Ciu [Ciudad Universitaria, Madrid] donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión)", explica Elena en su hilo. Sus compañeras la califican de "egoísta".

En solo 19 horas, el primer tuit de esta historia tiene 113.000 me gusta y subiendo. Los usuarios de la red social han estallado en contra de las compañeras de piso de Elena y su falta de empatía.

Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras... — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

El hilo incluye varios vídeos que muestran la conversación por el grupo de WhatsApp del piso. En un momento dado, Rocío, una de las compañeras, le llega a espetar: "¡Elena, que tienes coche! Que te coges tus cosas en tu coche y te vas a tu casa, y no propagas nada". Elena, por la situación de sus padres y por cumplir con las normas, se niega a irse.