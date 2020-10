Silvia Intxaurrondo, la pupila de Iñaki Gabilondo que plantó cara a Ayuso por su hospital 'chino'

Si hay algo característico en la periodista Silvia Intxaurrondo, algo que llama poderosamente la atención, no es su gesto, normalmente impertérrito, profesional. La presentadora de las noticias del fin de semana de Telemadrid suele ser reconocida por su voz: esa que, este domingo a última hora, mientras entrevistaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prácticamente perdió.

Todo parecía ir bien. La presentadora, una habitual de las ondas de nuestro país y periodista conocida y reputada, charlaba con la líder madrileña a propósito del fin de las obras del nuevo hospital regional, el Enfermera Isabel Zendal, que se alza en Valdebebas. Un centro sanitario récord, construido en apenas 3 meses: una hazaña que recuerda al complejo que levantaron en China -prefabricado- en apenas unos días.

Pero, con una pregunta sencilla, todo se vino abajo. Intxaurrondo quiso saber cómo funcionaría la contratación.

—¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?, planteó.

—Estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga de otros hospitales, y con ello hacer ese operativo y hacer que ese hospital, que está a punto de entregarse, tenga a todo el personal dispuesto, replicó Ayuso.

—Disculpe, pero, entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros.

—Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni ningún tipo de personal. Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid son las contrataciones, y eligiendo el material sanitario.

— [...] Disculpe, presidenta, pero a mí no me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión…

—Sí, pero porque se van a duplicar, se van a reorganizar. A ver, yo no soy la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. La presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a repartir los turnos. Eso a mí no me compete. [...] Vamos a garantizar que no falte personal sanitario, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña. Son preguntas que no se hacen a un presidente autonómico, normalmente.

Una carrera en tele y radio

Lo cierto es que si de algo sabe especialmente Silvia Intxaurrondo es de preguntas. Esta periodista vasca, nacida en Baracaldo (Vizcaya) en 1979 (41 años), licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid, desarrolló gran parte de su carrera en las ondas, en la radio.

Fue allí donde, de la mano de Iñaki Gabilondo, comenzaba las mañanas en el Hoy por hoy, el matinal de referencia. Después dio el salto a la televisión, a la que ha estado ligada desde entonces.

Era el año 2005 y el destino, la CNN+. Pero pronto volvió a la vera de Gabilondo y copresentaron, ya en Cuatro, el informativo de la noche. Fue compatibilizando ambas cadenas a lo largo de los años, a la vez que mantenía algún lazo con Prisa.

Los presentadores de Noticias Cuatro en 2006. A la derecha, Intxaurrondo y Gabilondo.

Ya, una década más tarde, en 2014, se decidió por la televisión autonómica. La fichó la ETB, pero el idilio no duró demasiado. Tras una breve vuelta a cuatro, desde septiembre de 2017 dirige y presenta el informativo en el que ha puesto contra las cuerdas a Ayuso.

La periodista, a través de la cadena, ha declinado hacer ningún comentario para este reportaje. Pero lo cierto es que su pregunta, simple, llana y directa, aún retumba… y persigue al Gobierno autonómico, que aún no ha conseguido dar a conocer un plan detallado sobre los recursos humanos del Isabel Zendal.

La Consejería de Sanidad, consultada por EL ESPAÑOL, afirma que el hospital funcionará con personal de otros hospitales donde, a su vez, se establecerán refuerzos. Un modelo "con cierta similitud" a la del hospital de Ifema en cuanto a la activación del personal.