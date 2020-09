Pamplona, la única ciudad fuera de Madrid en el punto de mira tras el acuerdo de Illa y Ayuso

Había fuego abierto entre Madrid y el Gobierno central. No descubrimos la pólvora. La tregua firmada en Sol quedó en agua de borrajas a los pocos días de producirse. La crisis del coronavirus se cebaba mientras con la capital, pero también con otros territorios nacionales. Sin embargo, Madrid se sentía el centro de la diana. Esto provocó enfrentamientos entre la administración regional y nacional. ¿Por qué Madrid si hay otros territorios en situaciones similares? A última hora de este martes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez llegaron a un acuerdo: habrá más ciudades obligadas a tomar “medidas homogéneas”. El dedo, sin embargo, sólo señala por el momento a Pamplona.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, recomendó el pasado viernes ampliar las medidas restrictivas anticovid tomadas por la Comunidad “a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 por 100.000 habitantes”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Ejecutivo regional, lo tomaba como “una discriminación a la que nos vamos acostumbrando”.

Lo cierto es que esas cifras podrían apoyar a Díaz Ayuso. Si nos basamos únicamente en la incidencia acumulada de los últimos 14 días, hay muchas localidades que superan los 500 casos por 100.000 habitantes en toda España. Es decir, también habría que exigirles a estos territorios tomar las mismas medidas que a la Comunidad de Madrid.

Pero estos datos aislados, sin ningún otro criterio que lo apoye, no sirven para tomar ninguna medida. De hecho, en la propia Comunidad de Madrid se tiene en cuenta mucho más a la hora de establecer las medidas y restricciones anticovid. EL ESPAÑOL ya publicó los tres factores que tenía en cuenta el gobierno regional a la hora de establecer el confinamiento para determinadas zonas: la incidencia acumulada de los últimos 14 días, la evolución en la quincena anterior y el control geográfico.

Esta vez Salvador Illa y Díaz Ayuso han establecido otros tres criterios para que las ciudades cumplan las misma restricciones que se tomarán en Madrid. Estas localidades deberán tener una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, una positividad en las pruebas PCR superior al 10% y una ocupación de plazas UCI superior al 35% en la Comunidad.

Estos tres factores sólo dejan en liza a una ciudad: Pamplona. La capital navarra tiene una incidencia acumulada a 28 de septiembre de 735 casos por 100.000 habitantes y una positividad del 11% en las PCR. Es decir, sólo le falta por cumplir el último criterio que la ocupación de las camas UCI navarras no supere el 35%. Está al 24%, según la presidenta de la Comunidad Foral María Chivite.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, hacía un llamado a la calma este martes por la mañana, antes de conocerse el acuerdo. “La situación en Navarra y Madrid no es la misma por población, por densidad de actividad, medios de transporte, aeropuerto”, dijo el regidor pamplonica.

“Preocupan los datos, pero hay que tener calma”, exponía Maya. “La actividad económica tiene que seguir adelante, la vida sigue y tenemos que medir mucho todo lo que hacemos”, comentaba el alcalde.

“De momento no hay ningún dato que nos lleve a pensar que se vayan a confinar, vamos a tener esa tranquilidad", aseguró Maya. "En todo caso, todo pasará por datos objetivos, por medidas concretas que habrá que valorar muy despacio y siempre trabajando en contacto el Gobierno y el Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento de la capital navarra ha constituido la Comisión Covid-19, a través de la que se tomarán las medidas necesarias en caso de que los contagios continúen al alza. "No seré yo quien dé un paso que pueda generar una alarma que no sea real, otra cosa es que llegue en un momento en el que haya que tomar medidas, pero hoy no se está barajando", sentenció el pamplonica.

El criterio de Incidencia Acumulada

El edil Enrique Maya catalogó las palabras del Ministro de Sanidad de “muy desfortunadas”, cuando éste apuntó al factor de la incidencia acumulada como motivo de posibles ‘confinamientos’. “Todo el mundo mira a las Comunidades Autónomas y ciudades que pueden pasar esa cifra y -Salvador Illa- ha montado un revuelo absolutamente innecesario. Es lógico que a nivel ciudadano y de medios de comunicación se compare, pero las situaciones no son las mismas", afirmó Maya en declaraciones a los medios de comunicación.

Haciendo una comparativa de ciudades con una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes, la Comunidad de Madrid parece tener la situación más alarmante. Madrid acumula 24 municipios por encima de los 500 contagios de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Fuenlabrada (969), Parla (855), Alcobendas (838), Torrejón de Ardoz (803), Madrid (788), Alcorcón (716), San Sebastián de los Reyes (709), Getafe (700), Collado Villalba (691), Colmenar Viejo (676), Coslada (671), Aranjuez (663), Leganés (617), Móstoles (602), Majadahonda (589), Alcalá de Henares (520), Arganda del Rey (520) y Pinto (516).

No obstante, no tendrán que cumplir en teoría estos criterios homogéneos San Sebastián de los Reyes (709), Collado Villalba (691), Colmenar Viejo (676), Coslada (671), Aranjuez (663), Majadahonda (589), Arganda del Rey (520) y Pinto (516). Todas estas localidades incumplen el principal requisito: tener más de 100.000 habitantes.

Fuera de la capital hay multitud de casos en los que la incidencia acumulada supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la mayoría no cuentan con una población superior a la requerida en el acuerdo.

En España había siete ciudades de más de 40.000 habitantes que superaban el ratio de la incidencia acumulada solicitada el pasado 22 de septiembre: Lorca (995), Lucena (958), Talavera de la Reina (706), Ibiza (669), Guadalajara (646), Linares (589) y Palencia (587). No tendrán que cumplir porque su número de habitantes es inferior al requerido.

Estos no son los únicos municipios con una alta tasa de incidencia acumulada. Hay localidades pequeñas donde la incidencia de casos es muy alta. La fórmula matemática 'perjudica' a aquellos lugares con pocos habitantes. Por ejemplo, en Andalucía, la provincia de Málaga cuenta con tres pueblos con una incidencia acumulada por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Jimena de Líbar tiene una incidencia acumulada de 2.419,35 con sólo 9 positivos en una localidad que ronda los 400 habitantes. Guaro agolpa una incidencia acumulada de 1.787 y la Sierra de Yeguas de 837.

Algunas de las ciudades que no tendrán que cumplir con el pacto ya tienen normativas restrictivas. Como ejemplo se puede mencionar el caso de Lorca, donde hay una fase 1 flexibilizada en el casco urbano. Otras localidades aún están a la espera de medidas.

El problema para las comparativas también reside en que hay poblaciones a las que parece casi imposible auditar por ciudades. Las Comunidades Autónomas son las que exponen los datos de Covid en las distintas regiones y cada una alberga su criterio.