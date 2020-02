Varapalo para 4.700 médicos MIR: Sanidad no subsanará el error de sus falsos cincos en las notas

Varapalo para los 4.700 médicos que denunciaron su falso cinco en el expediente académico del MIR 2020. El Ministerio de Sanidad no ha aceptado las reclamaciones de los aspirantes porque, según ha indicado, "no presentaron en el plazo estipulado el baremo académico sobre base 10", tal y como requería la convocatoria del examen.

La valoración del expediente académico de 1 a 10 era otra de las novedades que integraba el MIR de este año. En un principio, el ministerio evaluaba la nota del expediente del 1 al 4, siendo el primero un aprobado y el último, matricula de honor. De este modo, todos los estudiantes que no tenían ese sistema de notas en su universidad, como la médico Ana Saaavedra (28), que denuncio su caso a EL ESPAÑOL, debían convalidarlas para poder presentarse al MIR y tener su calificación.

En el caso de que hubiese habido algún error en la documentación o no se hubiese presentado en el plazo establecido, Sanidad asignaba automáticamente un cinco de media al médico en las notas provisionales, que se publicaron el pasado martes 18 de febrero. De este modo, un total de 4.700 aspirantes se encontraron con esta situación cuando vieron su expediente.

Los médicos reclamaron su falso cinco en el periodo de cinco días que comenzó el día que se publicaron las calificaciones. Y, ahora, Sanidad ha informado de que solo se ha admitido aquella documentación presentada en primera instancia por los aspirantes, es decir, antes de la celebración del MIR [y que se amplió hasta 12 días después del examen]. Con el fin de rectificar cualquier error aparecido en los resultados provisionales.

Así, aquellos estudiantes que han presentado durante este último periodo la reclamación del nuevo baremo sobre base 10, cuando en origen presentaron el de base 4 o no lo presentaron, no han sido aceptados. En otras palabras, aunque en sus universidades tengan una nota superior, al convalidar las calificaciones las tarde o de manera errónea, el Ministerio mantendrá los cincos que puso a estos médicos, al principio, en las notas provisionales.

El caso de Ana

La médico Ana Saavedra, afectada por el error del Ministerio con los expedientes académicos.

En este sentido, según ha adelantado Redacción Médica, el Ministerio de Sanidad ha explicado que "las normas estaban claras en la convocatoria", donde se especificaba que el baremo a presentar debía ser de 1 a 10.

El caso de Ana Saavedra, de este modo, todavía está por ver. Según denunció a este periódico, presentó toda la documentación antes del examen para convalidar sus notas del sistema alemán al español, pues ella había estudiado la carrera en la Universidad de Ulm, en la región de Baden-Württemberg (Alemania). Y, aún así, se encontró con un cinco en su expediente, cuando en realidad tenía un notable alto.

En un principio, su universidad alemana le dijo que no estaba obligada a hacer la conversión de sus notas, y esta médico se lo comunicó al Ministerio. Sanidad le requirió un certificado en el que quedase plasmado que su universidad alemana no realizaba la conversión. De este modo, sería la Comisión Examinadora del MIR quien revisaría su expediente y zanjaría el asunto. "Cuando hice la solicitud del MIR, entregué un certificado expedido por la universidad con la negativa, mails que lo corroboraban e incluí también una carta con mi situación en la anterior convocatoria cuando sí me las convalidaron; pedí que tuviesen en cuenta todo", explicó.

Tras interponer la reclamación, al hacer el Ministerio caso omiso a lo que le exigió meses atrás. Sanidad le informó que analizaría su expediente y valoraría los cambios. Ahora, a Ana solo le queda esperar para conocer los resultados definitivos del examen MIR, los cuales se prevén que estén a partir del día 16 de marzo de 2020.