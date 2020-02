La singular fecha 02-02-2020: el último día capicúa hasta dentro de 101 años

Hoy no es un día cualquiera. No lo decimos nosotros, ni su vecino, ni siquiera el telediario o el presidente del Gobierno. No, lo dice la fecha, tan singular, tan poco común, tan extraña y, a la vez, tan buscada y soñada. Se trata del día 02-02-2020. ¿Han notado algo? ¿Les ha llamado la atención? No es para menos.

En efecto, es la primera vez en 11 años que hay una fecha sin el número 1. Pero eso no es lo sorprendente. La mayoría de los que han presenciado este 02-02-2020 no verán otro en su vida. Porque es el último día capicúa hasta dentro de 101 años.

¿Y qué quiere decir esto? Según el horóscopo, se trata de un día lleno de magia, noticias positivas, golpes de suerte, sincronicidades, milagros y bendiciones inesperadas. Es un día para establecer intenciones y manifestar deseos. Nada más y nada menos.

En cualquier caso, quédese con el día en la mente, con este capicúa que no se volverá a ver hasta dentro de 101 años. Es un día único -o lo ha sido, depende de cuándo lea esto-. Tanto es así que se ha hecho viral y, a través de las redes sociales, ha empezado a pasarse la ilustración que encabeza este artículo. Todo sea por lo extraño y anecdótico del día.