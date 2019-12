El descuartizador de Marta Calvo, sospechoso de la muerte de una segunda prostituta en Valencia

Jorge Palma, en prisión por el asesinato de Marta Calvo, será interrogado por la muerte de otra mujer en Valencia. La Policía piensa que el hombre puede estar involucrado en la muerte de una prostituta en el barrio valenciano de Russafa. La mujer falleció, el pasado junio, de forma accidental tras mantener relaciones sexuales con consumo de cocaína de incluido. Cabe destacar que Jorge ya estuvo involucrado en la muerte de otra prostituta -que perdió la vida de idéntica manera- en la misma zona de Valencia.

De momento, ni la Guardia Civil ni el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira han pedido a los juzgados de la capital valenciana que investiguen estos dos casos. El primero de ellos está archivado por falta de autor conocido. La Policía Nacional sí que se ha interesado en la muerte de las dos prostitutas, momentos antes de que Jorge Palma se entregara en Carcaixent. Fue el pasado miércoles cuando el hombre entró en la comandancia de la Guardia Civil afirmando que había descuartizado a Marta y había repartido su cuerpo por varias localidades valencianas, como Manuel, Carcaixent y Silla. Ahora, los agentes buscan el cuerpo de Marta Calvo sin descanso.

Las dos muertes

El primer fallecimiento en el que se vio involucrado Jorge se produjo el pasado mes de marzo. Arliene, de 32 años, tuvo un encuentro sexual con él en un piso en el distrito de Russafa, donde la joven y dos amigas ejercían la prostitución. Jorge estuvo más de una hora en la habitación junto a Arliene y salió de forma apresurada sin argumentar nada. Sus compañeras, preocupadas, encontraron a la joven sobre la cama, sufriendo convulsiones. Días más tarde, falleció en el hospital. Las cámaras de seguridad pudieron captar a Jorge entrando en el edificio y cómo salía a la carrera. Como publica Levante-EMV, en la habitación, la Policía Científica encontró restos de cocaína, así como de otras sustancias.

El barrio de Russafa, donde ocurrieron las dos muertes.

La mujer nunca pudo llegar a confesar qué sucedió esa noche y si Jorge la obligó a consumir cocaína. Algo que el hombre solía hacer; colocaba en las zonas herógenas la droga. A él no le afectaba ya que utilizaba preservativo. La investigación concluyó con que Arliene había fallecido debido a una reacción adversa a las drogas. Como informa el citado medio, a Jorge nunca se le llegó a tomar declaración ni se le imputó delito alguno.

Dos meses y medio más tarde, en junio, otra mujer que ejercía la prostitución en una casa de citas de Valencia, murió de la misma manera. Lady, colombiana de 26 años, falleció debido a una aparente sobredosis de cocaína después de mantener relaciones sexuales con un cliente. Este todavía no ha sido identificado, pero se fue de la casa, ubicada en el barrio de Russafa, sin decir nada. Ahora, la Guardia Civil intentará averiguar si ese cliente era Jorge. Lady no llegó a recibir atención médica, ya que sus compañeras no se dieron cuenta.

Marta Calvo desapareció el pasado 7 de noviembre.

Cuando la encontraron llevaba varias horas muerta. El equipo médico de la ambulancia del SAMU que acudió a la casa de citas solamente pudo confirmar la muerte de la joven. El caso pasó al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, pero a un juzgado de Instrucción de Valencia distinto al que había archivado el de Arliene. Por ello, ambas no pudieron ser conectadas en un primer momento.

Ahora, Jorge se encuentra en prisión provisional desde el pasado miércoles, cuando se entregó a la Policía. Los investigadores intentan descubrir qué sucedió aquella madrugada del 7 de noviembre cuando Marta Calvo fue asesinada. Según el testimonio de Jorge, ambos consumieron cocaína y mantuvieron sexo. Después, se quedaron dormidos. Cuando el hombre se despertó se encontró a Marta fallecida a su lado. Tras esto, se puso nervioso y decidió descuartizar el cuerpo y repartirlo por varios contenedores. La Policía investiga si este extremo es verdadero y si realmente la muerte de Marta fue accidental.