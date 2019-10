Tania, la limpiadora muerta al caer a un silo de pan en Barcelona: quedó sepultada por levadura

Tania, de 38 años, entró a su puesto de trabajo -en el parque logístico de Abrera (Barcelona)- el pasado miércoles 9 de octubre. Así lo confirman las imágenes de la cámara de seguridad. La mujer se encargaba de la limpieza de una de las naves de recinto, más concretamente, la del horno de pan. Mandó un mensaje a su hija sobre las 10:30 de la mañana, firmó su último espacio y, tras esto, nadie supo nada más de ella. Tania no llegó a salir nunca de esa nave.

Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado por los Mossos d'Esquadra; había caído por un silo y la levadura le había completamente. La investigació ha sido complicada; los agentes buscaron a Tania hasta dos veces. El producto,que había caído sobre ella, hizo que dar con su paradero fuera más complicado. Finalmente, el cuerpo sin vida de la trabajadora pudo ser localizado. Los investigadores descartan la muerte violenta y apuntan a un accidente laboral como causa de la muerte de Tania. La mujer vivía con su marido y sus tres hijos -de 15, 12 y 2 años- en el pequeño municipio de Monistrol de Montserrat. "Queremos explicaciones; a día de hoy no sabemos el porqué de nada", explica su hermano Paco a EL ESPAÑOL.

Tania no fue a recoger a su hijo de dos años

Todos los días, de lunes a viernes, Tania se dirigía desde su casa de Monistrol de Montserrat hasta el Parque Logístico de Abrera (Barcelona). Apenas veinte minutos separaban su vivienda de su puesto de trabajo. La joven, de 38 años, realizaba las labores de limpieza de las naves del supermercado. Siempre se había dedicado a esto, aunque solo llevaba un par de años trabajando para esta gran cadena de supermercados. Más concretamente, se encargaba de mantener impolutos todos los recovecos de la nave que cocina y distribuye el pan a distintos comercios de la zona.

El parque logístico de Abrera (Barcelona), donde han sucedido los hechos.

El miércoles 9 de octubre por la mañana, pronto -sobre las seis de la mañana-, Tania entró a su puesto de trabajo. La última vez que limpió uno de los espacios fue a las 10:30, como así lo constata la firma que dejó. Su último mensaje fue a su hija sobre las 10:35. Desde ese momento, nada más se supo de ella. Según relata su hermano a este diario, Tania no acudió a desayunar con sus compañeros, así como tampoco nadie se dio cuenta que la mujer no había abandonado su puesto de trabajo.

Pero todas las alarmas saltaron cuando Tania no fue a recoger a su hijo a la guardería, que se encontraba en el mismo complejo. Al ver que su mujer no había llamado ni había vuelto a casa, su marido decidió llamar a la empresa. Estos confirmaron que Tania no había salido del parque logístico. Su coche seguía ahí. En su taquilla estaba el bocadillo del desayuno y su ropa de calle. Paco, su hermano, -sobre las cuatro de la tarde- decidió llamar a los Mossos d'Esquadra. Una hora después, comenzó la búsqueda de la joven catalana. Pero, en un principio, no encontraron nada. "A nosotros nos mandaron a casa sobre las diez, no teníamos nada que hacer", apunta Paco a este diario.

"No sabemos el porqué de nada"

Casi 27 horas después de que desapareciera, los agentes encontraron el cuerpo de Tania en un silo -una especie de agujero-. Estaba totalmente cubierta de levadura, algo que había hecho que fuera más complicado encontrar a la mujer. Según los primeros indicios, todo apunta a que la mujer cayó. Por lo que se descarta totalmente la muerte violenta y se apunta a un accidente laboral. Los Mossos d'Esquadra están trabajando con la empresa para intentar esclarecer las causas de la muerte. Tania pudo sufrir una caída tras un tropiezo o un desvanecimiento, extremo que tendrá que confirmar o desmentir la autopsia.

El pueblo de Monistrol, donde vivía Tania.

Tania vivía en Monistrol de Montserrat, un pueblo de menos de 3.000 habitantes, junto a sus tres hijos -de 15, 12 y 2 años-. Era una mujer alegre, con una estrecha relación con sus vecinos y que formaba parte de varias asociaciones municipales. Su familia pide que se esclarezcan los hechos: "No sabemos el porqué de nada, ni por qué nadie la echó de menos cuando fueron a desayunar o por qué no se dieron cuenta que no había abandonado su trabajo", explica Paco. La familia se encuentra a la espera de los resultados forenses, que podrán esclarecer cómo murió Tania.