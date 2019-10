El atropello mortal durante una carrera ilegal del estudiante Pepe en un paso de cebra de Ávila

Pepe llevaba un año estudiando en Ávila. Hasta la ciudad manchega había llegado desde Toledo para estudiar Enfermería en la Universidad Católica de Ávila. El pasado sábado de madrugada se encontraba cruzando un paso de cebra en calle Capitán Peñas con Bajada de Don Alonso cuando fue arrollado por un turismo. Al parecer, en esa céntrica calle de Ávila, se estaba produciendo una carrera ilegal de coches. “No solemos ver escenas como esas en este barrio”, apunta un vecino a EL ESPAÑOL.

Tras el atropello mortal, el coche huyó y dejó a Pepe inconsciente, tirado en la calzada. Cuando los Servicios de Emergencias llegaron a la zona solo pudieron certificar su muerte. Ahora, la Policía está buscando a los dos vehículos que participaron en la carrera ilegal; un BMW negro o color oscuro con impacto delantero o en luna, y un Seat León u Opel Astra gris, también con daño, como presunto autor. Pepe, que era sobrino de director gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo -Joaquín Echevarría- había llegado con ilusión a Ávila para poder lograr su sueño: convertirse en enfermero.

Era una joven con"grandes valores humanos"

Pepe nació en Toledo hace veinte años. El chico estudió en el colegio Nuestra Señora de los Infantes, uno de los centros más prestigiosos de la capital manchega. A los 18 se marchó a Ávila, donde comenzó sus estudios de Enfermería en la Universidad Católica de Ávila. El centro, a través de un comunicado, ha lamentado los hechos. “José dejó su Toledo natal para cumplir su sueño en la UCAV, aprender a cuidar la vida de los enfermos. Lamentablemente nada ha podido hacerse con la suya”, apuntan desde el centro.

Sus compañeros le han definido como una persona “sencilla, deportista, alegre y con grandes valores humanos”. Las clases han quedado suspendidas durante este lunes para que todos ellos -incluidos profesores- hayan podido despedirse del joven. Además, la Universidad Católica de Ávila ha fletado varios autobuses para que puedan trasladarse a darle el último adiós en su ciudad natal, Toledo. Además, Pepe es sobrino del director gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo -Joaquín Echevarría-.

La Policía busca dos vehículos

Los hechos ocurrieron el pasado sábado de madrugada. Sobre las tres y media, Pepe se encontraba cruzando un paso de cebra, entre calle Capitán Peñas y la Bajada de Don Alonso, cuando fue sorprendido por un turismo. El joven fue arrollado y quedó tendido en la calzada, inconsciente. El coche se dio a la fuga. El Servicio de Emergencias recibió una llamada minutos después, pero cuando llegaron al lugar de los hechos el joven ya había perdido la vida.

Ahora, la Policía busca a los dos vehículos que han podido estar involucrados en el fatal atropello; un turismo BMW negro u oscuro, y un Seat León u Opel Astra de color gris. El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, ha asegurado que las investigaciones están ya muy avanzadas: “Se siguen tomando pruebas y ahora mismo es momento de dejar trabajar a la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil para que sigan adelantando en ese trabajo”. El político ha pedido “el máximo respeto, dejar trabajar a los profesionales” aunque sabe que “la opinión pública quiere conocer datos”, pero “hay que ser discretos y dejar trabajar a los investigadores” porque “es lo más prudente y lo más responsable”.

Los hechos ocurrieron de madrugada en un céntrica calle de Ávila.

Budiño ha comentado, también, que no es normal que ocurran sucesos como estos en Ávila: “Las carreras ilegales de coches en Ávila no son corrientes. Es verdad que hay denuncias de muchos tipos, pero gracias al trabajo de la Policía Local y la Policía Nacional, son actos totalmente puntuales que no deben de generar ningún tipo de alarma. Esto es un accidente y se está trabajando en la línea adecuada para dar con el autor o con los autores”. Un extremo que han confirmado los vecinos del barrio a este diario, quienes han afirmado que no suelen presenciar en sus calles este tipo de actos ilegales.

Los amigos y compañeros de clase de Pepe están utilizando las redes sociales para poder dar con el paradero de estos dos vehículos. Ahora, solo quieren justicia para su amigo, que perdió la vida la pasada madrugada.