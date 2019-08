El delator de unos trileros estafadores en Benidorm recibe una brutal paliza en plena calle

Un joven turista británico ha recibido una paliza en la calle Gerona de Benidorm a manos de un grupo de trileros que opera en la ciudad. El motivo es que el joven presuntamente intentó alertar a otros turistas de que estaban siendo engañados por los trileros y ellos respondieron agrediéndole.

El suceso ocurrió hace unos días y fue grabado por otro extranjero que, posteriormente, lo subió a la red de YouTube. En las imágenes se puede ver perfectamente como, a plena luz del día los trileros se encaran con el joven y empiezan a agredirle en grupo. Mientras algunas personas intentan detener la pelea, varios de los agresores cogen palos y le empiezan a golpear.

En las imágenes posteriores se puede ver al joven turista, sin camiseta, y con una herida en la cabeza por la cual sangra de manera abundante. También resultó herido en otras partes del cuerpo, aunque de menor gravedad.

El autor del vídeo, una persona bastante activa en YouTube asegura que su objetivo no es "promover la violencia ni dar una mala imagen de Benidorm, sino crear conciencia en torno a algunas estafas y sus peligros". Según su testimonio, el agredido no llevaba documentación encima y se sentía amenazado, por lo que prefirió no hacer una denuncia al respecto.

Esta noticia se conoce unos días después de que el pasado 16 de agosto un juez de la localidad alicantina haya decretado una orden de alejamiento a cuatro detenidos por pertenecer a una banda de trileros. Los cuatro, de edades comprendidas entre los 32 y 63 años, no podrán acercarse a las zonas de mayor afluencia de turistas, según ha informado Efe.