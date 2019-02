La bronca de su abogado a 'El Cuco' para que no confiese: "Si cambias la versión, te parto la cara"

“Lo que voy es a matar a este”, dice Fernando de Pablo, abogado de Francisco Javier García, ‘El Cuco’. “El niño ha dicho que iba a cambiar la declaración. ¡Me cago en la madre que lo parió!”, le explica con énfasis el letrado a Rosalía García y a Ángel Gómez, los padres del menor, quien están esperando a De Pablo a las puertas de la Fiscalía de Menores de Sevilla.

Hasta ese día (14 de noviembre de 2010) el menor ha dado una versión parecida, aunque con diferencias. La primera declaración fue tras su detención. Durante la reconstrucción de los hechos que realizó en la vivienda de León XIII dijo que Miguel Carcaño (condenado después por asesinato) les llamó a él y a Samuel Benítez (absuelto) porque había matado a Marta, que al llegar vio el cadáver, que allí también estaba el hermano de Miguel, Francisco Javier Delgado (absuelto), y que entre él y Samuel ayudaron a sacar a pulso el cadáver de la casa.

Luego, se retractó durante el juicio y declaró que nunca estuvo en la casa. Contó que dio aquella primera versión por presiones policiales. Sin embargo, cuando ese domingo 14 de noviembre de 2010 [cuando todavía no se ha celebrado el juicio -dato esencial-] la Policía lo conduce ante la Fiscalía de Menores, el menor decide no contar lo que ha explicado poco antes en comisaría tras quebrantar una orden de alejamiento sobre la familia de la menor asesinada. En ese momento ya está acompañado de su abogado, Fernando de Pablo. ¿Quién le hace recular entonces en tan escaso período de tiempo?

Ese día, 'El Cuco' ha dicho ante la Policía: “Vamos a ver, las cosas fueron así de claras (...) Me encuentro to’ el percal, a Miguel y al hermano, y a alguien más que no vi yo quién era, creo que era una mujer (...) A mí me amenazó el hermano de este [de Miguel Carcaño] de que o lo ayudaba o que me quitaba del medio (...) Me dijo el Miguel de que le ayudase a limpiar, yo me quedé y esto y lo otro, enganché una fregona, fregué dos pasás…” [Pinche aquí para leer y escuchar los 7 minutos que dura la confesión de ‘El Cuco’, adelantada en exclusiva por EL ESPAÑOL].

La presión del abogado a 'El Cuco' tras situarse en la casa de Carcaño

Sin embargo, ese domingo 14 de noviembre de 2010 se cumplen casi dos años que Marta del Castillo ha desaparecido. Ocurrió el 24 de enero de 2009. Pero este día, ‘El Cuco’, que todavía espera a ser juzgado por su implicación en los hechos, es detenido en un control de la Policía Nacional en la autopista que une Cádiz y Sevilla.

El menor, que en ese momento tiene 16 años y reside en un piso tutelado de una localidad gaditana, se encuentra a 26 kilómetros de la capital andaluza. Se le arresta porque un juez le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de acercarse a menos de 50 km. de la casa de la joven, donde viven sus padres y sus dos hermanas.

‘El Cuco’ viaja en un coche junto a su madre, Rosalía García, su padrastro, Ángel Gómez -que es quien conduce el coche-, y Óscar, un amigo de la familia que, en realidad, resulta ser un infiltrado, detalle que desconocen el resto de personas que van en el vehículo. El topo llegó a grabar 600 horas de conversaciones al entorno familiar del sospechoso.

Cuando los agentes conducen a ‘El Cuco’ a una comisaría de Policía, el chico explica que quiere confesar lo que pasó en la casa de la calle León XIII de Sevilla, donde Marta acudió una noche lluviosa de enero y nunca más volvió a aparecer.

Ahora EL ESPAÑOL desvela en exclusiva la conversación que mantiene el abogado de ‘El Cuco’ con los padres del menor al salir de la Fiscalía de Menores de Sevilla. En ese momento, ‘El Cuco’ no está presente. Se le está trasladando al centro de menores de Cádiz en coche policial. Como quien conducía era el padrastro, el fiscal decide no actuar contra el menor.



- Ángel (padrastro de 'El Cuco'): "Ante todo, perdona por las molestias"

- Abogado: “No hombre, no, molestias no, lo que voy es a matar a este ['El Cuco'] cuando..."

- Ángel: ¿Tú conoces a... [Óscar, el infitrado]?

- Abogado: Sí.



- Rosalía (madre de 'El Cuco'): "Queee... una pregunta, a lo mejor es absurda, pero para mí no lo es. ¿Por qué se tiene que comer el niño...? La pregunta es..., ¿por qué se tiene que comer el niño una cosa que ha sido una equivocación nuestra [el hecho de acercarlo a Sevilla a Sevilla pese a la prohibición]?

- Padrastro: Eso es lo que no entiendo.

- Abogado: Lo supuesto es que el niño ha dicho que iba a cambiar la declaración, ¡me cago en la madre que lo parió!

- Madre: ¿¿¡¡ Otra vez !!??

- Abogado: Le he dicho: 'Me cago en ... te voy a dar un tragantón aquí'.

- Madre: ¿Pero qué declaración va a cambiar si es la verdad? [Se entiende que la progenitora de ‘El Cuco’ ya sabe que en el juicio que se aproxima su hijo se va a retractar o que ahora va a dar una versión matizada de la que ofreció durante la reconstrucción]

- Abogado: 'No, porque a mi madre, que la van a detener'. Que no, que a tu madre no le va a pasar ná, ni ná. Como tú me cambies la declaración, te parto la boca yo, eso es lo que le he dicho, y ya está. Eso es lo que he hablao con él, tú no, a lo que venimos hoy y se ha acabado. Estaba conduciendo este hombre, se ha equivocado y a tomar por culo.

El audio de la confesión inédita de El Cuco

Procesados por falso testimonio

Este segundo audio que ahora publica este periódico también forma parte de las 600 horas de grabación registradas por el infiltrado, las mismas que en aquel momento no se judicializaron y ahora va a poder tener en cuenta el magistrado titular del juzgado de Instrucción número dos de Sevilla, Carlos Mahón.

Recientemente, Mahón ha procesado por un delito de falso testimonio a Francisco Javier García, ‘El Cuco’, y a su madre, Rosalía García. En el caso del padrastro es imposible porque falleció en 2017. La Policía calificó de "delincuente" al topo, quien supuestamente sólo decía "paparruchadas". La familia de Marta del Castillo, quien le otorga importancia a esas escuchas, ha pedido que Óscar comparezca como testigo.

El juez que ahora ha procesado a Rosalía García y a su hijo asegura que “no es cierto que sobre las 23.30 horas del referido día se encontraran” 'El Cuco' y su padrastro en las inmediaciones de su domicilio “cuando éste iba a tirar la basura”, como declaró Ángel Gómez.

“Y de otra parte”, el magistrado instructor asegura que Rosalía y su marido estuvieron fuera de su casa “hasta las 4.30 o 5 horas del día 25 de enero de 2009”, por lo que la madre del menor mintió cuando explicó que sobre las 00.30 horas vio a su hijo dormido en su habitación y le dio un beso en la mejilla.