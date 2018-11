Letizia no encuentra su sitio: 15 años de una reina que se niega a ser consorte

Si haces en Google la búsqueda Funciones de la Reina, la primera pestaña que te aparece es la de la Wikipedia bajo el título Reina consorte de España con la definición que reza lo siguiente: "La reina consorte o el consorte de la reina es la persona casada con el rey o la reina titular de España. La actual reina consorte es Letizia Ortiz, por su matrimonio con Felipe VI. En el régimen de monarquía parlamentaria que se establece en la Constitución de 1978, el consorte no puede asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. Sin embargo, resulta comprensible que, dada la importante función simbólica que desempeña la Corona en las monarquías contemporáneas, la reina consorte o el consorte de la reina cumpla con determinadas actividades representativas y de acompañamiento, sin invadir la función constitucional que le corresponde en exclusiva al titular de la Corona".

En este párrafo sobre lo que ella representa para la Jefatura del Estado, para la Reina Letizia hay dos palabras claves: "acompañamiento" y "exclusiva". Es decir, ella tiene que acompañar al Rey, que es el exclusivo titular de la Corona. En gran medida, debido a este mandato constitucional, la esposa de Felipe VI sigue buscando su sitio en Zarzuela desde 2003. Dos términos que no acaban de encajar con su personalidad, impetuosa y explosiva, un lastre que lleva arrastrando y que no termina de someterse a ello.

El pasado 6 de noviembre se cumplieron 15 años de la entrada de Letizia Ortiz en el universo de la Casa Real y desde esa mañana en el Palacio del Pardo la periodista sigue buscando dónde encajar, dónde poder realizarse como profesional en su papel y, también, como mujer. Fue el día de su pedida de mano.

Aquel soleado día de noviembre, tras abandonar el Palacio de El Pardo, Letizia no lo tenía fácil. Una persona de su entorno más íntimo nos cuenta cómo era el estado de ánimo de la que en unos meses iba a convertirse en la Princesa de Asturias. "Ser libre y anónima es algo que nadie entiende porque nadie lo ha perdido. No ser libre, permanecer cuestionada, vigilada, no poder trabajar en lo que era una vocación, es algo que también es difícil de comprender porque a casi nadie le ha pasado todo esto junto. Y porque es incomprensible e inimaginable, pero Letizia se metió en este lío por amor, y nunca pensó en las consecuencias que le iba a traer. ¿Cómo te vas a encontrar si ni si quiera te dicen que es lo que tienes que buscar?".

Y es que no existe un libro de instrucciones sobre la misión de una Reina: ella no tenía tradición, experiencia, costumbre ni precedentes, las cuatro patas sobre las que se sostenía, de forma firme y precisa, la Reina Sofía. Sorprendentemente, en una institución basada en la tradición, en algunas ocasiones Letizia se ha adaptado a la Corona y en muchas más, la Corona se ha adaptado a ella.

Sus 15 años en Zarzuela le han dejado huella y ella también ha dejado su marca en la familia real. Primero observó, luego quiso cambiarlo todo, más tarde se rebeló y últimamente se ha conformado con exigir el cumplimiento de sus principios en el ámbito privado y adaptar su papel público a su peculiar personalidad.

La familia Borbón Ortiz, en el comedor de casa Casa de S.M. el Rey

Si le preguntas a la propia Reina en qué consiste su trabajo, ella misma -en concordancia con su marido- repetirá la lección bien aprendida: "Somos empleados de un servicio público". Un trabajo en el que hay que estar siempre dispuesto a dar lo mejor de uno mismo, a través de las pequeñas y grandes acciones de la vida; de los actos público y de los privados, para que el país y sus ciudadanos se beneficien a corto o medio plazo de nosotros. Un trabajo para conseguir un Estado más próspero, elevar el prestigio internacional. Un trabajo que conlleva ser el paño de lágrimas de los que sufren, ya sea la madre de un niño con una enfermedad incurable o unos ancianos españoles en una recepción en algún rincón recóndito del mundo...

Está es la teoría. Pero ¿cómo ponerlo en práctica? Desde hace más de una década Letizia busca su lugar, pero a la vez está obligada a cumplir un papel que la limita a acompañar, a ser una mujer florero cuando ella se niega a serlo. Todo esto al frente de sus propias expectativas vitales e intelectuales. Esta cierta esquizofrenia entre lo que tiene que ser y lo que quiere ser ha llevado muchas veces a la reina Letizia a no saber cuál es exactamente su lugar.

"¡Déjame terminar!"

La primera fue en su debut ante la prensa. El mismo día de su pedida de mano, el 6 de noviembre de 2003, Letizia Ortiz se iba a llevar el primer aviso de que las cosas en Zarzuela no son como en la calle. Cuando el todavía Príncipe de Asturias apuntilló una frase de su prometida ella le dijo: "Espera, ¡déjame terminar!". A Felipe le hizo gracia, el rostro de sorpresa de todos los presentes por interrumpir a un miembro de la Familia Real lo decía todo. La prensa no para de recordárselo.

Otro de los problemas de la profesión de Reina es que no tiene un horario fijo. Letizia comenzó a contar con su propia agenda en 2007. Entonces empezó a tener que compaginar trabajo y maternidad, como muchas españolas. ¿Qué prevalece, su papel de Reina o el de madre? Nadie tiene la respuesta, lo mismo que le ocurre a cualquier mujer trabajadora ha decidido dar el paso de tener hijos. Hay que dividirse. Hoy por hoy, la conciliación se aproxima a la utopía.

Sin duda, la esposa de Felipe VI lo tiene más fácil. Además, ha quedado demostrado, en muchas ocasiones, la implicación total del Rey en la educación y cuidado de sus hijas. Compatibilizar la maternidad con ser la primera dama -expresión que le horroriza- como consorte del Jefe de Estado de España no es tarea fácil. Letizia ha dejado clara su decisión en varias ocasiones. Intenta no trabajar los fines de semana y, en lo posible, hacer un horario fijo, de oficina, como el de cualquier otra trabajadora. Quiere, como todas, estar en casa cuando sus hijas regresen del colegio. Esto contradice uno de los consejos que le dio su suegra, Sofía, a su llegada a Zarzuela: "Una Reina lo es a todas horas y de por vida’.

Tan en desacuerdo está con su suegra, que ha exhibido su parecer contrario. El 15 de enero de 2015, en el Palacio Real, en la entrega de los Premios Nacionales de Ciencias, lució una pulsera amarilla de la ARHOE. Dicha asociación reivindica "una profunda modificación de los horarios en España, que nos ayude a ser más felices, a tener más calidad de vida, y a ser más productivos y competitivos". El objetivo prioritario es "la necesidad de encontrar unos horarios racionales para conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral". Aquella declaración de principios exhibida en una pulsera hizo correr ríos de tinta. Aunque el Rey también la luciera, la polémica se centró en la Reina. Y desde entonces, todo el mundo sabe que a partir del viernes por la tarde la Reina deja la corona de consorte en el descansillo de casa e intenta ser, sin más, Letizia Ortiz Rocasolano, la madre y la ciudadana.

Letizia luciendo la pulsera amarilla de la ARHOE E.E.

Una prueba de que nunca le ha gustado el papel de "acompañante" sin más tuvo lugar el pasado fin de semana. Felipe estuvo el pasado domingo en París invitado a los actos conmemorativos del centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial. A su lado el presidente español, Pedro Sánchez, el francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre otros. Todos acudieron acompañados de sus parejas menos el Rey. La razón esgrimida por la Zarzuela fue que la Reina no tenía papel en los hechos que estaban sucediendo en la capital francesa, a pesar de que las esposas de otros jefes de Estado y Gobierno, entre ellas, además de la anfitriona Brigitte Macron, la reina Matilde de Bélgica, Melania Trump, Charlene de Mónaco, sí estaban. De hecho, la primera dama francesa ofreció una comida a sus colegas y todas posaron felices con Brigitte, incluida Begoña Gómez. La reina Letizia no quería estar en esa imagen porque no quiere ser la acompañante. Esto hizo que por primera vez en la historia los Reyes llegaran por separado a un país para realizar una Visita de Estado. La Reina Letizia viajó en un vuelo regular de Iberia a Perú el domingo por la tarde desde Madrid y el Rey aterrizó, en Lima procedente de París, en un avión de la Fuerza Aérea española, el lunes de madrugada. Por lo tanto, no hubo la tradicional ceremonia de bienvenida en el aeropuerto.

Tampoco se celebró la despedida. Ya que volvieron a no compartir vuelo para volver a casa. La Reina se marchó de Lima el martes rumbo Madrid, mientras que el Rey se quedó un día más en el país para volar a Guatemala, al día siguiente para participar en la Cumbre Iberoamericana. Cuando Don Juan Carlos era Jefe de Estado, doña Sofía participaba en todas las actividades que las primeras damas iberoamericanas tenían programadas en las cumbres, Letizia ni va, los tiempos han cambiado. En las fotos de la cumbre guatemalteca enviadas por las agencias internacionales Begoña Gómez aparecía identificada como primera dama española.

En las fotos de la cumbre guatemalteca Begoña Gómez aparecía identificada como primera dama española

Otro de los lugares donde nunca ha estado cómoda es Mallorca. Mientras que la Reina Sofía disfruta en la isla balear en función representativa, para Letizia es parte del trabajo. Su despacho se traslada de Madrid a Palma, pero es lo mismo: trabajo. No sabe, no puede y no quiere disimularlo. Siempre lo ha dejado claro: ¿Esto vacaciones? Esto no son vacaciones. Le contestó a una periodista hace algunos veranos cuando le preguntó qué tal estaba pasando sus días de descanso en la isla. No es que no le guste Marivent, pero para la esposa de Felipe VI no son, para nada, vacaciones. Cuando llegó a Zarzuela, hace 15 años, se pensó que los entonces Príncipes iban a dividir sus días de descanso entre las baleares, con la familia real, y Asturias, con la familia de Letizia. Aquello tampoco cuajó. La presión mediática no gusta a los Ortiz Rocasolano, por lo que hace mucho que no se hacen públicas las visitas privadas a la tierra natal de la Reina.

Si no encuentra su sitio en lo laboral tampoco lo hace en su estilo a la hora de vestir. En este asunto va cambiando según el día. La Reina se ha convertido en una verdadera it girl, todo lo que luce se agota en las tiendas de las marcas que escoge. La búsqueda de un estilo propio está durando demasiado y ante la ausencia de un criterio ya no sabemos cuál de todas sus diferentes imágenes es la que la identifica. Un claro ejemplo de este problema tuvo lugar en diciembre de 2016, cuando apareció en un acto de noche enfundada con un vestido de punto de seda negro cubierto de lentejuelas de colores diseñado por Nina Ricci y con un peinado y maquillaje más propio de Kim Kardashian. Es cierto que Letizia estaba impresionante pero, ¿es el papel de una Reina impresionar como si fuera una actriz de Hollywood o una famosa en un photocall buscando ser el centro de los focos en la alfombra roja?

Viaje de cooperación

En otro tema donde no encuentra el modelo que se adapte a ella es en los viajes de cooperación. Su antecesora en el puesto, doña Sofía, los bordaba y su nuera no termina de dar con la fórmula que encaje a su personalidad. Su primer destino fue Honduras y el Salvador en 2015. Ella no quiere fotos quiere hechos. Aunque la realidad de estos viajes es que sirven para dar visibilidad a los proyectos que Cooperación Española tiene por todo el mundo y no para que la Reina los conozca. El problema es que tampoco encuentran el proyecto que se adapte a ella. No quiere niños, porque no le gusta hacerse fotos con ellos para no parecer que se aprovecha de la imagen de la inocencia infantil. Entonces, se buscan temas relacionados con la mujer. El problema es de imagen. Estos temas escasean y la repercusión de una foto de Letizia en una sala sentada con un grupo de mujeres plásticamente tiene un impacto limitado. aunque sea triste decirlo, no vende. Por lo tanto, la Agencia de Cooperación Española se queda sin la visibilidad deseada, razón por la que nacieron estos viajes. Prueba de que no encuentra su sitio en ellos ocurrió en ese mismo viaje de 2015. Cuando invitada a cenar por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y su mujer, Ana García, en el palacio presidencial de Tegucigalpa, apareció vestida con un look de estrella de Hollywood con unas joyas de precios desorbitado y dando poca imagen de cooperación.

Lo cierto es que en 15 años la Reina no ha cambiado en lo básico. Sigue siendo perfeccionista y cumplidora, como lo era cuando presentaba informativos y también seductoramente dominante, aunque ha perdido cierta espontaneidad y ciertos puntos de locura que la hacían atractiva.

En estos momentos de confusión política en los que el Rey Felipe VI trata de cumplir sus funciones constitucionales sin un solo fallo, ella sigue buscando las suyas, pisando fuerte y haciendo el ruido necesario para intentar encontrar, con la corona puesta, cuál es su sitio.