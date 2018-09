El calendario de bomberos de Zaragoza, censurado: Podemos lo considera "sexista"

No habrá bomberos en el calendario de 2019. Al menos, en el de Zaragoza. Cuando no faltaba más que enviar a imprenta las imágenes solidarias del Cuerpo de Bomberos de la capital aragonesa, el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por Zaragoza en Común -una plataforma integrada por Podemos-, ha decidido censurarlo. Nada de publicar y comercializar. El motivo: los modelos y las fotografías seleccionadas no reflejan la pluralidad de los bomberos y que "ahondan en una visión patriarcal de la sociedad" que no se corresponde con los ideales que quiere promover la actual corporación.

Es, en definitiva, "sexista", según fuentes de la consejería de Servicios Públicos del consistorio zaragozano consultadas por El Heraldo. En el calendario solidario, un clásico entre los bomberos, las imágenes las protagonizan varios hombres con el torso al descubierto y luciendo musculatura.

El calendario llevaba varios años sin editarse, pero durante este curso iba a reestrenarse con la oenegé Dona Médula Aragón como destinataria de la recaudación. Los bomberos esperan poder reconducir la situación, pese al enfado. Aún hay tiempo para poder salvar alguna imagen o, incluso, tomar fotografías nuevas.

Desde el Ayuntamiento afirman que no se cierran a la idea de recuperar el calendario solidario, pero siempre que se haga de otro modo. Quieren pedir a los bomberos organizadores que "reconduzcan" el anuario para transmitir otro mensaje.